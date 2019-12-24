耶誕夜是布農族過年 羅娜村今晚為耶誕樹祈福點燈

就在今晚！每年耶誕夜在信義鄉最大原住民部落羅娜村和地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉，鄉長全志堅表示，耶誕節各部落熱烈慶祝，家家戶戶設宴款待，就像是平地的「過年」，是南投縣重要的地方特色節慶。

而12月24日耶誕夜活動，羅娜村不只進行耶誕樹點燈祈福儀式，整個部落街道也都有燈飾點綴，讓遊客體驗原鄉耶誕活動的熱情與魅力，尤其是以聖經故事、薑餅屋、耶誕老人等裝飾規劃五大主題，各鄰村民應用環保素材結合燈飾效果，打造多層次的結構體，將環保樂活意象融入地利村，讓遊客心中留下最璀璨精彩的羅娜之美。

上周當羅娜部落入口處大型耶誕樹點燃後，各鄰街道燈飾逐次點亮，整個羅娜剎時成了光的部落，點燈儀式還搭配煙火施放，加上音樂、投影、雷射、雪花等繽紛情境，帶來一場充滿驚奇與歡樂的視覺饗宴，將平安夜慶祝活動推向了第一波高潮，今晚6時的點燈祈福儀式中，安排羅娜國小合唱團學生及羅娜教會詩班在聖誕樹下吟唱詩歌，一同歡度平安夜。