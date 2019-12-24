親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文湖線傳電路中斷 北捷：煞車異常至少影響260人

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

耶誕夜是布農族過年 羅娜村今晚為耶誕樹祈福點燈

2019-12-24 16:53聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

就在今晚！每年耶誕夜在信義鄉最大原住民部落羅娜村和地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉，鄉長全志堅表示，耶誕節各部落熱烈慶祝，家家戶戶設宴款待，就像是平地的「過年」，是南投縣重要的地方特色節慶。

而12月24日耶誕夜活動，羅娜村不只進行耶誕樹點燈祈福儀式，整個部落街道也都有燈飾點綴，讓遊客體驗原鄉耶誕活動的熱情與魅力，尤其是以聖經故事、薑餅屋、耶誕老人等裝飾規劃五大主題，各鄰村民應用環保素材結合燈飾效果，打造多層次的結構體，將環保樂活意象融入地利村，讓遊客心中留下最璀璨精彩的羅娜之美。

上周當羅娜部落入口處大型耶誕樹點燃後，各鄰街道燈飾逐次點亮，整個羅娜剎時成了光的部落，點燈儀式還搭配煙火施放，加上音樂、投影、雷射、雪花等繽紛情境，帶來一場充滿驚奇與歡樂的視覺饗宴，將平安夜慶祝活動推向了第一波高潮，今晚6時的點燈祈福儀式中，安排羅娜國小合唱團學生及羅娜教會詩班在聖誕樹下吟唱詩歌，一同歡度平安夜。

信義鄉長全志堅歡迎更多遊客一同參與，體會原鄉歡樂與熱情，表示國人一來窺探後將成為一生中難忘的回憶，現場有聖誕老人分送用小米做的道地手工麻糬，以及慶典不可或缺的烤大豬、小米酒等；還有部落市集分布各鄰燈區，原住民編織、當地農特產、布農美食等，感受屬於布農族的過年節慶盛事。

每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉...
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉。圖／信義鄉公所提供
分享
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉...
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉。圖／信義鄉公所提供
分享
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉...
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉。圖／信義鄉公所提供
分享
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉...
每年耶誕夜在信義鄉羅娜、地利村，總是吸引著無數喜愛體驗原鄉氣氛的民眾前來共襄盛舉。圖／信義鄉公所提供
分享

原住民布農族

延伸閱讀

馬文君競總設耶誕樹 盼營造選戰溫馨歡樂

反送中陰霾籠罩 香港耶誕失去光彩

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3...

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

老五老、全聯、葡萄王攜手 伴獨居長輩外出購物

2019-12-24 17:38

克服學習障礙變成小老師 基金會發獎學金鼓勵

2019-12-24 17:33

竹山鎮竹藝燈會今晚點燈 紫南宮宣布元旦起贊助錢母

2019-12-24 16:35

台中4選區藍送耶誕卡要修空汙法 綠孩子王合體拍片力挺

2019-12-24 16:23

影／台中啟明合唱團和日本兵庫縣姐妹校 以歌聲交流

2019-12-24 15:42

冬季三九貼抗過敏提升免疫力 南投醫院月底開診

2019-12-24 15:35

中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

2019-12-24 13:24

滅火器樂團來了！綠營周日在溪湖舉辦「過半線音樂會」

2019-12-24 12:10

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

千歲團在豐原火車站快閃唱歌祝耶誕快樂 民眾跟著唱

2019-12-24 11:15

南投元旦升旗 流感疫苗免費打

2019-12-23 23:56

蟻蛀漏水又落漆 彰化4廟待修

2019-12-23 23:55

鹿港長青學苑開課 手機班秒殺

2019-12-23 23:53

再生玩具愛分享 送暖原鄉校

2019-12-23 23:51

彰化田中氣象站兼具教育功能 明年3月啟用 免費參觀

2019-12-23 23:19

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

鹿港鎮長青學苑65歲課程免費 有人清晨4點多就排隊

2019-12-23 18:37

卓榮泰來南投拚命 強調南投贏國會可過半

2019-12-23 16:57

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

旅外年輕女高音鄭思筠返台演唱：聲樂不是很高冷的藝術

2019-12-23 15:27

影／白蟻蛀又漏水 彰化南瑤宮、聖王廟將整修

2019-12-23 15:26

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

洪慈庸和教育部會勘台中4學校老舊設施 爭取經費改善

2019-12-23 14:42

廣興國小木棉老樹罹病回天乏術 師生用影像文字說再見

2019-12-23 14:35

南投元旦升旗推農產 蔬果免費送更加碼流感疫苗

2019-12-23 12:56

台中大安北汕路路基淘空 市議員施志昌爭取280萬搶修

2019-12-23 11:58

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06

金門新議政大樓凍結有伏筆？ 民眾抗議聲再起

2019-12-24 13:11

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

2019-12-24 13:24

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

陳玉珍自掏腰包租飯店 讓弱勢金門鄉親赴台就醫可借宿

2019-12-24 15:34

竹縣施政周年滿意度55.2％ 楊文科：民眾最重視交通

2019-12-24 14:10

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

耗資4.9億元的AI智慧園區今動土 預計明年10月底竣工

2019-12-24 15:54

屏東澎湖車禍鑑定 改至屏東監理站

2019-12-24 12:11

台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019-12-23 18:24

影／就職5周年 林右昌：會做事的市長可以改造一座城市

2019-12-24 13:46

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

林內花海盛開、夜間光廊點燈 周末暢遊還可抽消費券

2019-12-24 15:11

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

2019-12-24 17:31

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

2019-12-23 20:17

新高！烏來台車 今年乘客破60萬人次

2019-12-24 00:05

IDF加持「秋冬旅遊補助要衝第三波」 業者：真的有效

2019-12-24 16:53

地上權50年9億 議員酸柯文哲：下個市長又來做文章

2019-12-24 16:45

黃偉哲：台灣應思考怎麼發電 環團：審慎規畫

2019-12-23 23:59

嘉義善心團體人士捐助重病移工 明搭機返鄉治療

2019-12-23 20:16

林郁方批拔樁成功是假新聞 林昶佐：從不把里長當樁腳

2019-12-24 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top