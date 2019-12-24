竹山鎮竹藝燈會今晚點燈 紫南宮宣布元旦起贊助錢母

2020竹山巧巧鼠竹藝燈會將於12月31日開幕，為確保燈會順利演出，竹山鎮公所今晚耶誕夜於竹山老街前，為主燈舉辦試燈儀式，今年主燈由紫南宮贊助下，讓寧靜竹山老街變得耀眼美麗，為讓竹藝燈會打響名號，主委莊秋安宣布將贊助上千份錢母當紀念品，讓遊客現場來兌換。

竹山鎮公所指出，今年首度辦燈會，為吸引大家目光，利用在地「竹」來製作各式各樣造型的竹燈外，大型竹藝裝置藝術配合燈光效果以及音樂，將鎮內各處老街街景重新點亮，除了燈會也跟上e化，研發app系統，要讓民眾逛燈區不用再手拿紙張，只要一機在手就能逛燈區。

鎮長陳東睦表示，看燈會能累積點數拿紀念品，竹山巧巧鼠竹藝燈會從1月1號開幕後，大家就可以累積點數換紀念品，每天每周換的紀念品都不一樣，如特色竹燈籠、鍋墊外，再推出第二波紀念品，遠近馳名的紫南宮錢母以及竹風車加入行列，就是要讓遊客一定要踏進竹山來看竹藝燈會，同時用手機下載「竹山鎮公所」官網app。