冬季三九貼抗過敏提升免疫力 南投醫院月底開診

空氣品質不佳、入冬室內外溫差大等容易感冒，且誘發氣喘、過敏性鼻炎、慢性支氣管炎等患者症狀加劇，不過患者可利用夏季三伏貼、冬季三九貼的中醫貼敷療程改善過敏性鼻炎、氣喘等發作，衛福部南投醫院也為此開設冬九天貼敷門診。

南投醫院中醫科指出，每年有兩次改善過敏體質的節令，夏季三伏貼是利用夏病冬治的原理，取一年之中天氣最炎熱的三天（初伏、中伏、末伏），冬天則是利用三九天至中醫進行溫灸貼敷穴位，來改善過敏性鼻炎、氣喘等發作。

而傳統中醫依照節氣，從冬至後的九天稱為「一九」，依此類推，每隔九天為一個階段，第二段的九天稱為「二九」，第三段稱「三九」共27日稱之為三九天。今年的三九天分別為108年12月31日、109年1月9日以及109年1月18日。

南投醫院中醫科主任顏素美說，三九天是一年之中最冷的時候，此時人們常感到身體能量不足、血液循環不良、皮膚乾燥、毛孔緊縮、活動力下降，身體處於一種低代謝狀態，也因此成為過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎的好發期。

若在此時配合天氣施行溫灸貼敷穴位的治療方法，又稱為「冬九貼」治療，以具有辛散溫通作用藥物為主的灸貼用藥，通過對特定穴位的溫熱刺激，補充體內陽氣、提高能量以祛除肺中寒飲伏邪、解痙平喘，達到減緩過敏、氣喘發生的目的。

南投醫院表示，中醫科與西醫相輔相成，可提高病人整體治療成效，因此在12月30日至明年元月18日開設冬九天貼敷門診，且為配合學生與上班族，南投醫院中醫科平常日幾乎全天候皆有開診，有就醫需求的可依自身時間安排時段就診。