中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

台中市太平區東平路二段439號前正進行下水道施工，雖然夜間擺放了警示燈，但21日晚上和昨晚接連有人騎機車經過時撞上摔傷，民眾希望施工單位改善。

台中市政府水利局副局長馬名謙接獲記者詢問正進行了解，並表示如果是該單位工程，會盡快改善。

有民眾在「我是太平人」臉書貼文說，東平路近中平街口有道路下水道工程施工，昨晚11時有一女騎士為了閃避道路施工發生碰撞倒地，希望路過民眾注意。

警方說，鄭姓女子（39歲）昨晚由東平路往一江橋方向行駛，因閃避道路施工區域不及而碰撞三角錐 ，身體輕微擦傷，未叫救護車，自行處理。