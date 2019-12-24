滅火器樂團來了！綠營周日在溪湖舉辦「過半線音樂會」

青年選票向來是綠營強項，民進黨總統候選人蔡英文彰化縣競選總部訂29日下午在溪湖糖廠舉辦「過半線音樂會」，除邀請廣受年青世代歡迎的知名樂團「滅火器」外，也結合在地樂團歌手，一起呼籲青年返鄉投票，行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆等人，也都會到場。

「過半線音樂會」訂29日下午1時到5時在溪湖糖廠舉行，包括知名的樂團滅火器、歌手鄭宜農、吳志寧、金曲歌王謝銘祐等人，將結合在地樂團宋德鶴、諾堤等演出，並結美食公益市集等，藉以吸引年輕人參與，進而號召青年返鄉投票。

音樂會主辦人楊子賢、活動總召林庭萱今天在民進黨總統候選人蔡英文彰化縣競選總部，推介這場音樂會，競選總幹事前彰化市長邱建富、前文化局長陳文彬、出錢出力的彰化縣小英之友會總會長陳永昌，都到場相挺。邱建富表示，用音樂會來喚起關注的創新選舉文化令人期待，青年朋友的崛起，讓大家看到台灣的未來。

楊子賢表示，希望將政治融入生活，讓選舉場合更舒適宜人，跨出同溫層鼓舞更多人認識並珍惜台灣民主。創作歌手吳志寧現場演唱成名作品「水田」，由主楊子賢、林庭萱、邱明憲等青年伴唱，用「返回來啦⋯」的歌聲，一起呼籲青年返鄉投票。