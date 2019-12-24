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日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 網友眼尖：高雄的她？

當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

交通部20日舉辦今年度「路老師」頒獎授證典禮，台中市警局交通警察大隊路老師交通安全宣導團榮獲「年度貢獻獎」、「年度銀質獎」，另外台中市警局交大行政組警務佐涂志明獲頒「年度貢獻獎」、警務員林騰瑜獲頒「年度銀質獎」殊榮。台中市警局交通大隊表示，今年加強跨機關高齡者宣導，年度辦理宣導場次達106場，希望強化國人交安觀念，確保通行安全。

台中市警局交通大隊表示，今年「路老師」的特色是加強跨機關高齡者宣導，宣講場域主要於樂齡學習中心、社區發展協會、社區關懷據點、老人集會所、學校、政府機關，並建構擴充台中市對於年長者的交通安全宣講人力資源。

台中市警局交通大隊路老師交通安全宣導團，今年以來已前進校園大客車實際體驗活動達29場、上線廣播專訪46場、前往各社區關懷據點、老人集會所、學校、機關等達106場次，成效卓著。

台中市警局交大隊長林沐弘說，「路老師」宣講重點除了高齡駕駛之外，在步行的年長者方面，並提醒長者晨間運動或夜間外出時，要穿著鮮豔衣服及戴上反光配件，過馬路不闖紅燈、走行人穿越線；更必須讓駕駛人容易看到，如果在巷道、窄路路口、沒有穿越設施的路段，也要多注意觀察左右來車、快速通過，不可違規或任意穿越馬路，才是確保行的安全的最佳法則。

台中市警局交通警察大隊路老師交通安全宣導團，今年榮獲交通部頒發年度貢獻獎、年度銀...
台中市警局交通警察大隊路老師交通安全宣導團，今年榮獲交通部頒發年度貢獻獎、年度銀質獎。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局交通大隊警務員林騰瑜（左）、警務佐涂志明（右）獲得交通部頒發年度銀質獎...
台中市警局交通大隊警務員林騰瑜（左）、警務佐涂志明（右）獲得交通部頒發年度銀質獎、年度貢獻獎，二人與道路交通安全督導委員會執行秘書謝銘鴻（中）一起合影。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市交大警察

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