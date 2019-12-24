影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

交通部20日舉辦今年度「路老師」頒獎授證典禮，台中市警局交通警察大隊路老師交通安全宣導團榮獲「年度貢獻獎」、「年度銀質獎」，另外台中市警局交大行政組警務佐涂志明獲頒「年度貢獻獎」、警務員林騰瑜獲頒「年度銀質獎」殊榮。台中市警局交通大隊表示，今年加強跨機關高齡者宣導，年度辦理宣導場次達106場，希望強化國人交安觀念，確保通行安全。

台中市警局交通大隊表示，今年「路老師」的特色是加強跨機關高齡者宣導，宣講場域主要於樂齡學習中心、社區發展協會、社區關懷據點、老人集會所、學校、政府機關，並建構擴充台中市對於年長者的交通安全宣講人力資源。

台中市警局交通大隊路老師交通安全宣導團，今年以來已前進校園大客車實際體驗活動達29場、上線廣播專訪46場、前往各社區關懷據點、老人集會所、學校、機關等達106場次，成效卓著。