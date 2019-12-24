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千歲團在豐原火車站快閃唱歌祝耶誕快樂 民眾跟著唱

2019-12-24 11:15聯合報 記者游振昇／即時報導

千歲合唱團今天早上在台中豐原火車站前廣場快閃唱歌，祝大家耶誕節快樂，20多名長者們合唱閩南語歌「望春風」和「牽阮的的手」，引起許多搭車旅客共鳴跟著唱，一名阿嬤抱著孫子在旁跟唱望春風，越唱越開心。

台中市大大人長期照護關懷協會今天邀20多名長者到豐原火車站前廣場合唱，長者們事先有練過，排成半圓形隊伍，戴上自己做的耶誕老人帽，在鍵盤樂手伴奏下，他們合唱閩南語歌「望春風」等歌曲，這群長者年紀從70到90歲都有，號稱千歲團，在火車站前合唱祝大家耶誕節快樂。

一名旅客看到千歲團唱歌，駐足欣賞，一名阿嬤抱著孫子在旁跟著唱望春風，旅客說，看到長輩們認真唱歌很感動，也才知道今天是平安夜。

豐原火車站前廣場，今早有千歲團長者合唱快閃，祝大家耶誕節快樂。記者游振昇／攝影
豐原火車站前廣場，今早有千歲團長者合唱快閃，祝大家耶誕節快樂。記者游振昇／攝影
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望春風火車站

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