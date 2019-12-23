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影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

民進黨黨主席卓榮泰今到南投縣草屯鎮輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧，而卓在掃街前，除與蔡在街頭大跳「菜頭粿舞」暖身，更提到該區選情從低迷一路竄起，有可能創造在南投有史以來最好成績，言談間透露「成功翻盤」意味濃厚。

卓榮泰指出，南投縣本來就屬於艱困選區，每次為立委提名和徵召煞費苦心，所幸此次選戰，蔡培慧一開始就向黨中央表明，希望從不分區轉戰區域，經多方評估後雖提名，但選情仍是相當艱困。

但這半年多來，蔡培慧全力投入地方努力耕耘，且在當地議員和縣黨部強化地方組織，加上她個人過去對農陣等相關專業，已得到相當大迴響，接收到中央黨部最新的選情調查狀況，其中在南投可能創造有史以來最好的一次成績。

卓表示，蔡在這段時間相當努力，每次握手或每到一個地方都讓人感染她的熱情，更因此在原本低迷選情中一路往上衝，速度快到讓他一再懷疑我們的民調是不是失真，但一再反覆確認沒錯，她只要再加把勁就能以區域立委身分留在國會。

而最近從各方民調來看，南投第1選區只要在所剩的10幾天加強拚搏，將能有非常好的結果，近期會再請託地方黨部和競選團隊務必加倍努力，同時防範自身有任何的失誤或不當，持續訴求過去的政策和政績，爭取選民認同投蔡的一票，也帶動總統和政黨票開出漂亮成績。

蔡則說，投入選戰是「憨膽」，因過去沒選舉經驗，不知道怎麼選，只能相信誠心誠意做事讓民眾看見她的打拚，也讓政治回到本位「管理眾人的事」，把國家資源用在對的地方，因她實在、耿直、認真做事與一般政治人物不同，轉而支持。

蔡也提到，目前民調顯示，她已相當逼近對手，但投票那天才見真章，因此她會繼續努力為民服務，走遍各鄉鎮、握每雙手；之後卓、蔡2人與掃街大隊一起在街頭大跳以蔡姓名諧音所做的主題歌舞「菜頭粿之歌」，暖身後才出發掃街拜票。

民進黨黨主席卓榮泰（右1）今到南投縣輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（左）陪她站...
民進黨黨主席卓榮泰（右1）今到南投縣輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（左）陪她站路口拜票。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（中）今到南投縣草屯鎮輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（左）。...
民進黨黨主席卓榮泰（中）今到南投縣草屯鎮輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（左）。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（左3）今輔選南投縣第1選區立委候選人蔡培慧（左2），還在街頭...
民進黨黨主席卓榮泰（左3）今輔選南投縣第1選區立委候選人蔡培慧（左2），還在街頭大跳「菜頭粿舞」。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰今南投縣第1選區輔選時笑談該選區民調，言談間透露「成功翻盤」意...
民進黨黨主席卓榮泰今南投縣第1選區輔選時笑談該選區民調，言談間透露「成功翻盤」意味濃厚。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（左3）今到南投縣第1選區立委候選人蔡培慧（左2），還在街頭大...
民進黨黨主席卓榮泰（左3）今到南投縣第1選區立委候選人蔡培慧（左2），還在街頭大跳「菜頭粿舞」。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（左）今到南投縣陪黨內第1選區立委候選人蔡培慧（右2）在草屯市...
民進黨黨主席卓榮泰（左）今到南投縣陪黨內第1選區立委候選人蔡培慧（右2）在草屯市區掃街拜票。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（右）今到南投縣輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（中）陪她在草...
民進黨黨主席卓榮泰（右）今到南投縣輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（中）陪她在草屯市區掃街拜票。記者賴香珊／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（中）今到南投縣草屯鎮輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（左）。...
民進黨黨主席卓榮泰（中）今到南投縣草屯鎮輔選黨內第1選區立委候選人蔡培慧（左）。記者賴香珊／攝影
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蔡培慧卓榮泰2020選舉南投縣立委2020選舉

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