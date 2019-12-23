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鹿港鎮長青學苑65歲課程免費 有人清晨4點多就排隊

2019-12-23 18:37聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮長青學苑春季班今天開始報名，一大早就湧入人潮，由於年滿65歲以上設籍鹿港鎮民課程免費，有人早上4點多就到公所排隊報名，今年首度開了手機班，吸引許多長輩報名，首日就額滿，有長輩說，學操作手機要跟上潮流，和年輕人才不會脫節。

鹿港鎮公所社會課長許雅茹說，今天上午8點起公所開始受理長青學苑課程報名，竟有長輩4點多就搬板凳來排隊報名，氣功班和新開的手機教學班秒殺，立即額滿，有7點多來排隊的長輩大嘆「還是晚了一步，沒報上」。

長青學苑今天起第一階段報名，是給65歲以上設籍鹿港鎮民報名，且課程全部免費，每人限報3科，除了氣功班、手機班，歌唱班也快額滿，長青學苑還有書法、日語、國語、舞蹈、國畫山水、烏克麗麗、英語等18班。

許雅茹說，十年前長青學苑剛開班時，長輩報名少，公所為了鼓勵長輩走出來，

樂活生活，65歲以上完全免費，所以現在部份班級很搶手，都要首日才搶得到，有些長輩還感慨說，以前公所都要遊說他們來參加，現在是根本搶不到名額。

鹿港鎮長許志宏說，現代人愈來愈依賴手機，但他發現許多老人家 對手機功能不太了解，因此要公所也規劃手機教學班，沒想到首度開課，一班40人一下子就 爆滿。

一名報名手機班的阿媽說，現在手機不僅能用line和兒孫連絡感情，還可以上網、買東西功能那麼多，不學一下真 的會落伍。

鹿港長青學苑第一階段報名到25日，26日起受理第二階段報名，設籍鹿港鎮60到64歲民眾報名費及學費每班年繳800元，第三階段則從31日起至明年1月3日止，設籍鹿港鎮年滿55到59歲鎮民，及其他鄉鎮市55歲以上者報名，每班年繳4百元報名費、學費1000元，可洽鹿港公所（04）7772006分機1609。

彰化縣鹿港鎮長青學苑春季班今天開始報名，一大早就湧入人潮，由於年滿65歲以上設籍...
彰化縣鹿港鎮長青學苑春季班今天開始報名，一大早就湧入人潮，由於年滿65歲以上設籍鹿港鎮民課程免費，有人早上4點多就到公所排隊報名，今年首度開了手機班，吸引許多長輩報名，首日就額滿。圖／鹿港鎮公所提供
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