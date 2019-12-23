中市推廣國產大豆有機醬油 兼做公益助惠明盲校

台中市政府輔導農會，今天推出新研發的慢釀造有機醬油，農業局表示，原料來自與農民契作的國產優質非基改大豆，現在祭出限量預購特惠價，每組捐出100元給惠明盲校。

台中市農會今天在市府舉辦國產雜糧推廣活動，行銷新研發的慢釀造有機醬油，農糧署中區分署、農委會台中區農業改良場、台中市農業局也到場，希望帶動地方農產品銷售量，還可以做公益，幫忙惠明盲校小朋友。

台中市農業局長蔡精強表示，這次的預購活動代表3種愛，第一個愛是給惠明盲校，第二個愛則是對消費者的愛，因為沒有添加任何化學物品，第三個就是對大地的愛，不使用化學肥料傷害土壤，維持永續經營。不過，產品使用國產非基改大豆，需經至少180天發酵而成，所以沒辦法快速大量生產。

這次預購活動將捐助惠明盲校，惠明盲校校長陳志福到場感謝說，惠明盲校小朋友很需要社會大眾鼓勵及協助，過去景氣好時募款情形還好，近年則逐漸下降，以去年來說，原本募款目標是8000萬元，但只有5000萬元。明年想要籌設高中部，讓學生可以繼續留在校內學習到高中畢業。

台中市農會表示，配合政府提升雜糧自給率計畫，從民國104年起成立大豆栽培管理代耕團隊，推動二期作大豆契約收購計畫，輔導在地農民擔任大豆栽培管理代耕者，這次推出的有機醬油，原料就是來自與農民契約生產的國產大豆，從生產栽培到醬油後製加工釀造，都經過嚴謹有機認證流程，歡迎民眾預購，還可以做愛心。