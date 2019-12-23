打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」修復後今天正式開幕，這座落成84年的老建物，屬於台中東區重要的產業地標，目前為歷史建築，重新修復後開闢為展演空間，還有餐飲服務，搭配周邊的星泉湖，將成為打卡亮點。

台中市長盧秀燕昨主持開幕儀式，這座當年的台糖台中營業所冠名「帝國製糖廠」，引起議論。盧秀燕說，冠以「帝國」名稱，有人說代表台灣曾被殖民，也有人主張回歸歷史，但歷史就是歷史，她決定恢復原來的名稱。

帝國製糖廠台中營業所在1935年落成，原本是日本帝國株式會社的台中工廠，後來作為台糖的台中辦公處；1990年因產業轉心移轉而停廠，建築物長期荒廢，2016年指定為歷史建築，屬於日治時期台中公共建築的代表作；修復團隊也在公園區塊種植紅白甘蔗，為糖業歷史留下紀錄。

盧秀燕說，市府透過台糖區段徵收整體開發，保留6公頃土地打造湖濱公園，並修復帝國糖廠，經過多年努力才完成；前方還規劃湧泉公園與星全湖，周邊還有建國市場、規劃中的台中鐵道文化園區與三井購物商場，將帶動地方發展。