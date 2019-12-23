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旅外年輕女高音鄭思筠返台演唱：聲樂不是很高冷的藝術

2019-12-23 15:27聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠11年前就讀基隆高中音樂班，在全國學生音樂大賽拿下女聲獨唱女高音第1名時，立下赴義大利進修聲樂目標，畢業後如願出國，去年取得聲樂碩士。鄭思筠27日將在台大雅頌坊舉辦在台首場獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂的美好。

鄭思筠說，聲樂藝術在台灣還是小眾文化，通常只有讀音樂的學生才會了解，感覺離一般民眾的生活很遠。這次回台灣舉辦獨唱會，希望能吸引更多的年輕人接觸聲樂，分享欣賞聲樂的美好，也相信透過欣賞，更能感受聲樂雅俗共賞，聲樂並不是很「高冷」的藝術。

鄭思筠是基隆高中音樂班畢業生，2008年讀高二時拿下全國學生音樂大賽高中職A組女聲獨唱女高音第1名。當時她說，有利用課餘時間學習義大利文，希望畢業後到義大利進修聲樂。

依照鄭思筠自己設定的聲樂追尋之路，高中畢業後如願赴義大利求學，先以聲樂滿分取得波隆那音樂學院聲樂學士，去年獲得米蘭威爾第音樂學院聲樂碩士學位。深厚聲樂涵養，豐富鄭思筠演出能量，求學期間就嶄露頭角。

2013年鄭思筠獲得義大利波隆納國際聲樂大賽特獎，2017年贏得紐約藝術家國際大賽亞軍，受邀參加紐約卡內基音樂廳登台演唱得獎者音樂會。本月14日在米蘭聖巴比拉歌劇院演出的的歌劇《弄臣》，她成為第一位登上聖巴比拉歌劇院的台灣聲樂家。

鄭思筠說，提到聲樂，很多人會直覺聯想到古典歌劇表演，其實聲樂演繹並非單一形式。希望演出當晚帶著對音樂的初心，透過多元曲風、動聽歌聲，與觀眾一起經歷精采的聽覺旅行。

鄭思筠27日在台大雅頌坊舉辦的《Ａ Night at the Opera》售票獨唱會，購票連結：https://www.accupass.com/event/1909091607591024614070。

旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠，27日在台大雅頌坊舉辦獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂...
旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠，27日在台大雅頌坊舉辦獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂的美好。圖／鄭思筠提供
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旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠，27日在台大雅頌坊舉辦獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂...
旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠，27日在台大雅頌坊舉辦獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂的美好。圖／鄭思筠提供
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旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠，27日在台大雅頌坊舉辦獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂...
旅居義大利的聲樂女高音鄭思筠，27日在台大雅頌坊舉辦獨唱會，跟家鄉的朋友分享聲樂的美好。圖／鄭思筠提供
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義大利台大歌劇院

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