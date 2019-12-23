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影／白蟻蛀又漏水 彰化南瑤宮、聖王廟將整修

2019-12-23 15:26聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市公所進行古蹟普查，查報出包括南瑤宮、聖王廟、西門福德祠、元清觀需進行修復工程，將向文化部爭取經費修復， 國定古蹟聖王廟約需 1400萬元，文化部12月底將進行審查，南瑤宮媽祖廟則有白蟻蛀腐和漏水等問題，預訂明年6月完成規劃設計案爭取中央補助整修。

彰化市公所今天在國定古蹟聖王廟舉辦古蹟清查及修復說明會，彰化市長林世賢與文化部文資局、彰化縣府文化局代表會同建築師也進行現場實勘。

林世賢說，聖王廟（威惠宮）民國85年曾整修，經歷20多年後，包括地面、牆體、山門屋桁、正拜殿左次間滲水、後殿拜亭木柱開裂、管線設備紊亂，廟體外觀呈現斑駁老舊，部分建築結構龜裂傾斜，需修復改善已刻不容緩。

由於聖王廟廟門腐朽且彩繪剝落，並出現兩款彩繪圖案重疊的特殊現象，林世賢說，彩繪顯示出不同年代的色彩及技法，將研究是要依現狀修復，或是重繪新圖或更換新門，已委請專家進行規劃設計。

林世賢說，彰化市的國定古蹟有三處，分別是孔廟、聖王廟、元清觀，彰化市公所就管理二處，元清觀也有後殿木構件受潮、白蟻蛀蝕危及結構安全、牆面彩繪剝落，也已提報修復計畫；還有彰化四個城門唯一留下來的西門福德祠是縣定古蹟，也需整修，元清觀、和西門福德祠修復工程規模不大，此次提報各約500萬元。

文化部文化資產局古蹟聚落組科長甘恩光表示，聖王廟和元清觀將排入12月30日的審查會，屆時會審核文化部將補助多少經費進行修復，地方政府管理的國定古蹟應可獲提報經費的五成到八成補助，最快應可在明年進行整修。

彰化市公所也將全面修建南瑤宮正殿及三川殿，今年斥資250萬先進行修復工程規劃設計，將進入細部審查階段，訂明年6月完成規劃設計案，至於正殿屋頂龍鳳剪粘被颱雨豪雨沖毀，已向文化局核備先行搶修，估計工程經費約近100萬元，預定明年底前修復完工。

彰化市公所進行古蹟普查，查報出包括南瑤宮、聖王廟、西門福德祠、元清觀需進行修復工...
彰化市公所進行古蹟普查，查報出包括南瑤宮、聖王廟、西門福德祠、元清觀需進行修復工程，將向文化部爭取經費修復， 國定古蹟聖王廟約需 1400萬元，文化部12月底將進行審查。記者林宛諭／攝影
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彰化市長林世賢說，聖王廟廟門腐朽且彩繪剝落，並出現兩款彩繪圖案重疊的特殊現象，如...
彰化市長林世賢說，聖王廟廟門腐朽且彩繪剝落，並出現兩款彩繪圖案重疊的特殊現象，如何修復，已委請專家規劃設計。記者林宛諭／攝影
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彰化市公所進行古蹟普查，查報出包括南瑤宮、聖王廟、西門福德祠、元清觀需進行修復工...
彰化市公所進行古蹟普查，查報出包括南瑤宮、聖王廟、西門福德祠、元清觀需進行修復工程，將向文化部爭取經費修復， 國定古蹟聖王廟約需 1400萬元，文化部12月底將進行審查。記者林宛諭／攝影
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國定古蹟修復

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