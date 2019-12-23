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洪慈庸和教育部會勘台中4學校老舊設施 爭取經費改善

2019-12-23 14:42聯合報 記者游振昇／台中即時報導

立委洪慈庸今天邀集中央、地方相關單位前往到台中市4所學校會勘，包括潭子國中操場跑道及籃球場設施、大雅國小冷氣電源設施、神岡國小視聽教室設施、內埔國小廁所設施等了解校園設施現況，協助爭取中央經費補助，提供學生更完善的就學環境。

今年升格新手媽媽的洪慈庸關心校園設施與教育議題，她說當立委期間已成功爭取近4億元教育經費，改善校園校舍及硬體設備等相關工程，現仍持續積極履行立法委員職務責任，今天上午邀集教育部國教署長彭富源、體育署副署長林哲宏、台中市政府教育局副局長劉火欽、市議員蕭隆澤、周永鴻等人會勘，了解各校老舊設備現況。

洪慈庸指出，潭子國中校內操場跑道、籃球場塗層老舊損壞掉落，會勘後請校方盡速將設施改善計畫送至教育局，未來送中央也將全力來協助，另大雅國小冷氣電源設施、神岡國小視聽教室設施、內埔國小廁所設施等將進了解，此次會勘一併盤點選區需求邀集中央會勘，希望透過中央大力支持，協助地方政府經費不足的部分，盼盡速更新相關設施，讓學生的環境更安全。

內埔國小廁所老舊損壞、管線漏水等情況嚴重，署長彭富源現場允諾，將用今年的結餘款以特急件處理，老舊廁所整修工程預計200萬元，市府配合款1至2成。大雅國小冷氣電源設施、神岡國小視聽教室設施等案，請學校盡速提送計畫，經評估程序後於明年編列相關預算。

立委洪慈庸今天和教育部，到台中市4所學校會勘老舊設施，爭取經費改善。圖／洪慈庸競...
立委洪慈庸今天和教育部，到台中市4所學校會勘老舊設施，爭取經費改善。圖／洪慈庸競選總部提供
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立委洪慈庸今天和教育部，到台中市4所學校會勘老舊設施，爭取經費改善。圖／洪慈庸競...
立委洪慈庸今天和教育部，到台中市4所學校會勘老舊設施，爭取經費改善。圖／洪慈庸競選總部提供
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洪慈庸

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