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廣興國小木棉老樹罹病回天乏術 師生用影像文字說再見

2019-12-23 14:35聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化二林廣興國小樹齡半百的「吉貝木棉」這一年來未長出新芽、開花，校方找來樹醫師救治仍回天乏術，校方依程序請人周末將樹木砍除，今天整理清運出去，為紀念老樹，師生先前已在課程上拍照紀念老樹最後身影，近期還打算製作陶土拼貼，將老樹意象創作設置在校門入口處，作為學校精神指標之一。

廣興國小可愛動物動物雕像區有棵伴隨多屆學生的吉貝木棉樹，有6層樓高，學生下課時常嬉戲駐足，校長吳寶嘉說，學校老師發現樹根明顯凋敝，為確認病症，還請了福田樹木保育基金會的樹醫師陳香伊到現場診治，確認木棉樹罹患了褐根病，為了避免影響周圍健康的樹木以及保護學生安全，須將老樹移除。

師生為已為老樹的離開做了許多準備，主任楊素綾月初帶著五年級學生，用平板拍照和錄影記錄老樹的風采，將舉行「老樹攝影展」，學生也創作新詩，表達對老樹的想念，學生顏萍誼說，「我看到陽光從樹幹縫隙中，傾瀉而下，彷彿兩個相愛的夫妻呢喃，甜言蜜語，好溫馨；又好像多年來相互依偎的兄弟，為彼此加油打氣。」

吳寶嘉說，吉貝木棉歷經生病、砍伐處理，學生也上了一堂寶貴的生命教育課程，透過影像紀錄，也利用文字來抒情。未來也將結合校園裝置藝術，將老樹的外形做適度保留，成為一個開放的表演場地，後續則將老樹的身影，利用陶土拼貼呈現在學員牆面，讓師生永遠懷念。

廣興國小樹齡半百的「吉貝木棉」因罹患褐根病緊急移除。圖／廣興國小提供
廣興國小樹齡半百的「吉貝木棉」因罹患褐根病緊急移除。圖／廣興國小提供
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廣興國小學生為校園木棉樹最後身影留下紀錄。圖／廣興國小提供
廣興國小學生為校園木棉樹最後身影留下紀錄。圖／廣興國小提供
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廣興國小主任楊素綾帶領學生認識木棉樹也感謝老樹的陪伴。圖／廣興國小提供
廣興國小主任楊素綾帶領學生認識木棉樹也感謝老樹的陪伴。圖／廣興國小提供
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廣興國小樹齡半百的「吉貝木棉」因罹患褐根病緊急移除。圖／廣興國小提供
廣興國小樹齡半百的「吉貝木棉」因罹患褐根病緊急移除。圖／廣興國小提供
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木棉樹攝影

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