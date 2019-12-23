葫蘆墩文化中心和臉書豐原好康聯盟 將辦跳蚤市場義賣

台中市葫蘆墩文化中心與臉書平台豐原好康聯盟合辦「年終送暖跳蚤市場義賣活動」，12月29日週日將在文化中心廣場熱鬧登場，150個豐富多樣的攤位，邀請軒豪樂團、Bella佛朗明哥舞團、愛瑪創藝、解凍娛樂等帶來歌唱舞蹈及樂曲演奏，邀大家一起共襄盛舉，歲末挖寶，樂捐作公益，還有機會抽中氣炸鍋及電子琴。

「豐原好康聯盟」是透過臉書網絡，凝聚豐原在地鄉親，提供一個交流、廣告、求助的管道平台。創辦人蘇玥潔表示，聯盟成立的目的是藉由網路平台整合資源，提供困難解決、單親弱勢家庭就業機會或物資即時支援等，成立7年來會員已達18萬人。

2015年為募集資源協助在地社會福利團體，開始舉辦「年終送暖跳蚤市場義賣活動」，號召在地商家及民眾提供物資公開義賣、捐款及公益演出的方式，所得款項全數捐贈家扶中心、信望愛、父母成長協會等社服團體。