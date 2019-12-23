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弘光科大學生辦耶誕餐會 還做上萬包子饅頭義賣助弱勢

2019-12-23 10:18聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中巿弘光科大餐旅系學生連續5周利用所學製作包子饅頭和麵包等食品，提供慈善單位義賣幫助弱勢；學生們也利用假日參加耶誕餐會，讓弱勢家庭感受溫暖。

弘光科技大學餐旅管理系學會，上月底起每周運用專業技能做公益，利用閒暇時間製作上萬個包子、饅頭、麵包、水餃等麵食，提供給創世基金會、家扶中心等慈善機構義賣，在耶誕節前周末，也到大里區新希望基金會舉辦歡樂耶誕迎新年餐會活動，烹煮中式料理小吃及甜點，讓弱勢家庭感受溫暖。

餐旅系系主任劉其瑋表示，這段期間助理教授鄭錦慶帶系學會到台北參與「2019年青年公益平台提案報告」競賽，獲得優等最高榮譽，讓弘光餐旅系能幫忙更多偏鄉孩童實踐夢想，熱血的弘光青年燃燒餐旅魂，服務利他。

鄭錦慶、黃志雄老師指出，系上學生每年參加義賣活動，藉由所學專業技能回饋社會，往年安排3場義賣活動，今年有2個慈善機構主動前來邀請參與活動，因增加了兩場，從上個月底起至今，先後有創世基金會、華山基金會、漢妮之家、家扶中心等4場義買活動，22日又為新希望基金會舉辦聖誕餐會。

學生為了準備義賣，利用課餘時間製作肉包、饅頭、甜甜圈、蔓越莓麵包、波羅麵包、水餃、蚵仔煎等10多種中式點心，數量累積破萬，大家分工合作，期望能夠拉高義賣金額，甚至提早在校內預購義賣，讓每個慈善機構能感受到學生的愛心。

學生胡璟昕說，一連幾周參加義賣活動，有時一天要做1千多顆饅頭、包子，或包2千多顆水餃，雖然有點累，但是一想到可以助人，便覺得很有意義，聽到有社福機構主動聯繫系學會去參與活動，大家還是一口答應，籌材料經費全力支持，落實學校「以人為本，關懷生命」的理念。

弘光科大學生義賣，也辦耶誕餐會助弱勢。記者游振昇／攝影
弘光科大學生義賣，也辦耶誕餐會助弱勢。記者游振昇／攝影
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弘光科大學生義賣，也辦耶誕餐會助弱勢。記者游振昇／攝影
弘光科大學生義賣，也辦耶誕餐會助弱勢。記者游振昇／攝影
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