機車手機架超夯 警方：未手持無法可罰

騎機車、開車都不能滑手機，但機車手機架很夯，外送員等騎士幾乎都會裝，有交通安全之虞，但停等紅綠燈滑手機，警方認為不違規，只能勸導。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

騎機車、開車都不能滑手機、接打電話，最近機車手機架超夯，外送員等機車騎士幾乎都會裝，但台中市警方表示，停等紅綠燈時滑手機不算「手持」，並不違規。市警局交通大隊執法組長毛國匡表示，機車騎士雖然不是用「手持」方式使用手機，無法可罰，但停止或行駛時在手機架滑手機、看手機，顯然會影響駕駛人的注意力，若因此肇事也有責任，他也建議中央研議修法。

台中市府統計，去年1月至今共發生16件駕駛使用行動電話交通事故，其中2件較嚴重，都是騎重機騎士用手機時，不慎追撞和對撞自小客車。台中市公益派出所所長江清萬表示，開車、騎車使用手機的駕駛人比率不低，但舉證困難，肇事時筆錄都寫「未注意車前狀況」，其實事故率比闖紅燈還高。

機車手機架越來越普及，尤其外送員幾乎每車必備，騎士多利用停等紅綠燈時查google map地圖、看訊息等。警方表示，駕駛人騎機車手持使用行動電話罰1000元，開車則罰3000元，至於手機架因非「手持」，只能算是駕駛行為的延伸，若發動引擎在車道上撥打電話、操作手機就算違規。

周姓大學生表示，仔細觀察逢甲、一中商圈的機車停車區，幾乎每車都有一支手機架，主要是方便停等時查看訊息，不必再從口袋、包包裡拿出手機。

外送員孫先生說，機車手機架是必備工具，坦承邊看手機找路邊騎車很危險，若急著找路送餐，看著手機螢幕很容易忽視左右來車、忘記看後視鏡，有不少外送同業因此車禍，確實是安全漏洞。

毛國匡說，手機放在手機架上使用，目前是無法可罰，但因此肇事不能免責，呼籲機車駕駛人不要有類似行為，若因此發生交通事故，也需負起責任，「不是沒罰單就沒肇責」，建議中央必要時修法。

台中市第五警分局交通分隊長李建興表示，手機雖架設在機車手機架上，但短暫滑螢幕或暫時性地注意螢幕，屬於單手駕駛車輛的態樣，雖無構成道交條例第31條之1的要件，但仍可能會危害其他用路人的安全行駛路權，有危險駕車的疑慮。