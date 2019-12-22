影／彰化月影燈季 點亮八卦山大佛一路亮到天空步道

彰化縣政府首次營造南北雙燈區活動，北燈區在今天冬至於彰化八卦山大佛舉行「彰化月影燈季祈福點燈儀式」，而南燈區將配合南彰化「花在彰化」的燈區於農曆春節點亮，展開長達50天的南北雙燈區璀璨燈節活動，讓民眾一賭彰化美麗夜景。

「彰化月影燈季祈福點燈儀式」今晚由彰化縣長王惠美、交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興、彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良、彰化市長林世賢等人主持點燈儀式，50萬顆LED燈讓大佛亮起來，全長超過2公里的燈區，從八卦山牌樓一路璀璨至整條天空步道，燈節將持續到農曆正月16日。

王惠美說，八卦山的「彰化月影燈季」從山下流星雨造型佈置，到八卦山大佛的黃金牌樓，走到大佛前廣場有火麒麟，還有大佛光芒四射的燈飾，不同的主題各有不同的風味，適合前來拍照打卡，為了讓八卦山風華再現，縣府也爭取3.5億元經費進行彰化人本城區環境整合計畫，從彰化火車站延伸到八卦山大佛，未來能有不一樣的街道景觀，還有民族新村、華陽公園現在也都陸續在整理。還有八卦山文學步道、九龍池也都爭取到經費，期待大佛九龍池能恢復以往噴水的景觀。

「彰化月影燈季」結合「花在彰化」，首創彰化南北雙燈區，北燈區「歲暮祈福燈區」從今天點燈後，展出至2月9日元宵假期(農曆元月16日)，而位於溪州公園的南燈區「花影水舞燈區」則將從大年初一起接力點燈，也展出到 2月9日雙燈區南北呼應，總展期長達50天，創下彰化史上最長紀錄。

北燈區「歲暮祈福燈區」以「祈願冒險」為主軸，全長超過2公里的燈區從八卦山牌樓點亮至整條天空步道，展出期間將於每日18時點亮至22時，整個八卦山，宛若一座巨型遊樂園。