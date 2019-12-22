同鄕安厝13位榮民靈骨 漸凋零榮服處暖心接手安厝

台中市湖北省松滋縣同鄉會早年建「黃鶴樓」安置各地同鄉故友靈骨，但近年來同鄉凋零，會務終結，13位榮民靈骨無法繼續厝置，台中榮民服務處接手遷厝「忠靈祠」昨舉行晉塔儀式，感謝他們生前為國家，為這塊土地的付出。

13位榮民有9人在台單身，4人有眷，最早的已身故逾40年，榮服處克服困難尋找資料，一一循線解決，才得以順利遷厝。

晉塔儀式由法師誦經後公祭，台中榮服處長關永忠上香致意，感念榮民當年捍衛國家，犧牲奉獻，三獻禮後讀祭禱文表達對亡故榮民哀思與尊榮，隨後即由主祭官率全體與祭代表向亡故榮民靈位行三鞠躬禮。

法師逐一複誦亡故榮民姓名，並誦經帶領13位榮民骨灰罈由眾人護送至靈骨塔，恭敬完成安厝入龕圓正儀式，參與人員表示輔導會的用心很窩心。

同鄕會理事長章松橋說，台中湖北省松滋縣同鄉會成立38年，原設黃鶴樓安置各地同鄉故友靈骨。同鄉凋零，會務終結，黃鶴樓不能再續放同鄉長輩靈骨，需辦理遷厝事宜。遷厝工程浩大又困難重重。

他表示，台中市榮民服務處長關永忠及同仁，市政府民政局、生命禮儀管理處、豐原戶政事務所等單位協助，更感謝善心人士莊玉菁及良成禮儀社熱心贊助辦理遷厝經費及作業，全程圓滿。

關永忠指出，榮服處集眾人之力，才能完成亡故榮民遷厝作業。榮民少小離家，歷經北伐、剿匪、抗戰等戰亂，隨軍來台建設台灣，一生用生命守護台灣，讓戰功彪炳、為國家奉獻犧牲的亡故榮民及眷屬們，都能受到應有的尊崇與服務照顧，榮服處責無旁貸。