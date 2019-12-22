藍綠大咖到彰化三四選區拚輔選 謝衣鳳：台灣不是香港

選戰倒數20天，藍綠各大咖今天紛紛到彰化輔選，新北市前市長朱立倫今天一整天在彰化有滿滿的站台拜票行程，下午朱立倫陪著國民黨彰化縣第三選區立委候選人謝衣鳳在溪湖鎮車隊掃街拜票，接著又陪著到二林鎮的政見發表會站台，隨後又趕到員林市陪第四選區立委候選人蕭景田到黃昏市場握手拜票。綠營方面，桃園市長鄭文燦也為民進黨第三選區立委候選人洪宗熠、第四選區立委候選人陳素月站台。

朱立倫在致詞時表示，謝衣鳳是年輕的彰化女兒，又有經濟學博士學歷，優秀又專業，而彰化最需要的就是經濟發展、農業發展，這些都是彰化需要謝衣鳳的地方。朱立倫說，在溪湖陪謝衣鳳掃街時，看到很多人對謝衣鳳比讚，可見很多人都肯定她。

謝衣鳳在政見發表時，多次強調自己一定會「認真、努力」，像她的母親鄭汝芬一樣為民服務。她說，政府說要補助農機具，但是補助根本緩不濟急，政府還規劃20億要收購花生，但農民計算下來，根本不需要那麼多錢，她認為蔡英文政府不了解地方，不知道錢應該花在哪裡，根本都是「亂花人民的錢」。

謝衣鳳也說，公投是在展現人民的意見，去年進行的公投那麼多案，卻沒有任何一件根據公投結果落實執行，她認為民進黨過半的立法院，處事「鴨霸」，違背了人民的意見。她說，很多人將她「抹黑」、「抹紅」，最近反送中事件，雖然她也很同情香港學生，「但是台灣不是香港，現在是要選總統和立委，不是要選台灣統一或獨立，其實全台灣有七成以上人民，都支持台灣要維持現狀」，她說要拿著中華民國的國旗，在台灣拚經濟，過好的生活。