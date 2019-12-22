美！信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

南投縣信義鄉耶誕節活動是歲末原鄉壓軸盛事，每年吸引數千人前往過節同樂，重頭戲「耶誕樹點燈」今年在羅娜村舉辦，當地居民近期以各種燈飾妝點街道，入夜成了光之部落，其中不少燈飾以塑膠杯、竹木等廢棄物創作，十分環保。

縣府指出，羅娜村耶聖誕晚會，也是布農族傳統的春節，而今年耶誕節系列活動從今起在羅娜花卉公園辦理「耶誕音樂祭」，24日傍晚則由重頭戲「耶誕樹點燈」活動登場，也是每一年最熱鬧的時候，過去曾單晚吸引上萬人一起參與。

而今年羅娜村居民耗費心力和巧思點綴部落，應用回收塑膠杯、竹木等環保素材結合燈飾效果，打造聖經故事、耶誕老人等主題進行耶誕裝飾，呈現當地宗教和原鄉文化內涵，更將環保樂活意象融入羅娜村和耶誕節慶。

信義鄉公所則表示，居民趕在耶誕活動前就將部落道路裝飾得燦爛美麗又環保，公所同時舉辦燈飾佈置比賽，因此邀請評審委員進行評分，盼透過評分鼓勵居民用心裝飾，並展現其全心信仰，更讓前來體驗過節的民眾度過最有感的聖誕節。