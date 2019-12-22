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彰化月影燈季開幕 王惠美盼八卦山再創榮景

2019-12-22 21:11中央社 彰化22日電

彰化月影燈季今天舉辦點燈儀式，彰化縣長王惠美等人在八卦山大佛前手按水晶球，象徵月影燈季正式展開，王惠美致詞時說，縣府已爭取經費整修景點，期盼八卦山大佛再創榮景。

彰化月影燈季今天傍晚在彰化八卦山大佛風景區舉辦點燈儀式，出席點燈儀式的除了王惠美外，還有財團法人彰化八卦山風景協會董事長張世良、彰化市長林世賢、民主進步黨籍立法委員黃秀芳以及中國國民黨立法委員參選人張瀚天等人。

王惠美致詞時說，今天是冬至，歡迎大家在家裡吃完湯圓後來八卦山大佛風景區走一走，而縣府舉辦彰化月影燈季，展期到明年的2月9日，以往農曆新年假期，彰化縣在南彰化舉辦「花在彰化」活動，今年在北彰化則有月影燈季活動，歡迎大家來彰化走一走。

王惠美表示，彰化月影燈季在八卦山大佛風景區舉辦，縣府也向中央爭取到經費，整修賴和詩牆、彰化八卦山文學步道以及八卦山大佛前的九龍池，希望八卦山大佛風景區重現往日的榮景。

彰縣府指出，彰化月影燈季活動以祈願冒險為主軸，燈區從八卦山牌樓延伸到天空步道，全長超過2公里，一共裝設了50萬顆LED燈泡，至於燈區則分為星月逐跡、祈福仙境、祥瑞天宮、許願光廊以及花火天際等5大故事主題，邀請來參觀的遊客化身為故事主角，展開為期長達50天的新年祈福之旅。

王惠美

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