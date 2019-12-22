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元旦選在台南升旗 韓國瑜原來是為了這個理由

南投立委選戰白熱化 候選人鎖定冬至溫暖出招搶票

2019-12-22 18:28聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

距明年大選剩不到20天，各地選情加溫，南投立委候選人今鎖定冬至搶票，國民黨許淑華到信義鄉與民眾互動齊做梅子泡菜，民進黨蔡培慧看準冬至煮甜湯圓並陪民眾吃，許、蔡2人的對手陳癸佑、馬文君則到人潮眾多的市場掃街拜票。

許淑華昨天赴高雄主持「南方崛起、高雄光榮」且陪同遊行輔選韓國瑜，今天回防南投縣，到信義鄉參加踏雪尋梅活動，與現場逾300位民眾互動，努力搖晃袋中高麗菜搖到出汁製成梅子泡菜，做好後，她更當場試吃豎起大拇指直說好吃。

許的對手陳癸佑則看準今天是冬至，因要祭拜神明、土地公、祖先或地基主，不少民眾會前往市場採買拜拜相關食材，他因此鎖定人潮聚集的早市，一早就前往竹山菜市場掃街，向攤商、婆媽和長輩拜票，同時傳達給南投一個改變的機會。

無獨有偶，馬文君和蔡培慧也鎖定早市，巧的是2人不約而同的現身草屯大觀市場掃街，其中，馬今合體縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢和黨內民代，兵分兩路的沿中正路、芬草路、中山街兩側握手拜票，更把握機會也不停向市場人潮「喊話」。

蔡培慧今天雖沒有大咖或地方民代作陪，但從昨天起一連2天一早就前往大觀市場拜票，更看準冬至以「培」妳吃湯圓，在草屯、埔里2大競選總部現煮熱呼呼的甜湯圓，給周邊鄰居住家和支持者食用，成功聚集人氣，也拉近與民眾距離。

民進黨蔡培慧今一早到草屯大觀市場掃街，更看準冬至在草屯、埔里競選總部煮甜湯圓陪民...
民進黨蔡培慧今一早到草屯大觀市場掃街，更看準冬至在草屯、埔里競選總部煮甜湯圓陪民眾吃。圖／蔡培慧競選總部提供
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民進黨蔡培慧今一早到草屯大觀市場掃街，更看準冬至在草屯、埔里競選總部煮甜湯圓陪民...
民進黨蔡培慧今一早到草屯大觀市場掃街，更看準冬至在草屯、埔里競選總部煮甜湯圓陪民眾吃。圖／蔡培慧競選總部提供
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國民黨立委馬文君今合體縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢和黨內民代等人，在草屯大觀市場掃...
國民黨立委馬文君今合體縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢和黨內民代等人，在草屯大觀市場掃街拜票。圖／馬文君競選總部提供
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國民黨立委許淑華今回防南投縣，到信義鄉參加踏雪尋梅活動，與現場逾300位民眾互動...
國民黨立委許淑華今回防南投縣，到信義鄉參加踏雪尋梅活動，與現場逾300位民眾互動一起做梅子泡菜。圖／信義鄉農會提供
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國民黨立委馬文君今合體縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢和黨內民代等人，在草屯大觀市場掃...
國民黨立委馬文君今合體縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢和黨內民代等人，在草屯大觀市場掃街拜票。圖／馬文君競選總部提供
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民進黨立委候選人陳癸佑看準冬至要採買食材拜拜，市場人潮多，今一早到竹山菜市場掃街...
民進黨立委候選人陳癸佑看準冬至要採買食材拜拜，市場人潮多，今一早到竹山菜市場掃街拜票。圖／陳癸佑提供
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