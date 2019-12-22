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顏寬恒慢速壘球賽開球 力推運動政見爭取預算

2019-12-22 17:00中央社 台中22日電

尋求連任的國民黨立委顏寬恒今天出席沙鹿中正獅子盃慢速壘球賽，他會中力推運動政見，爭取地方舉辦運動比賽與設施預算，希望讓青少年多多參與戶外活動，也有表現舞台。

尋求連任的台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委顏寬恒，今天出席國際獅子會台灣總會300C2區沙鹿中正獅子盃第12屆慢速壘球錦標賽，且擔任開球選手，為活動開球。

承辦球賽的沙鹿中正獅子會表示，比賽倡導全民運動、鍛鍊健康體魄，讓海線地區青少年能與中部地區壘球好手交流，提升運動風氣。

顏寬恒說，壘球賽促進運動強身，他擔任立委也力推運動政見，爭取地方舉辦運動比賽與設施預算，希望讓青少年多多參與戶外活動，也有表現舞台。

關於立委選情，顏寬恒指出，目前呈現肉搏戰，選情穩定但差距相當小，因為立委選舉是跟總統選舉結合，很多問題都會被總統大選影響，自己競選步調沉穩，選區內的城鄉差距與產業結構都很清楚，希望讓民眾知道團隊服務，會展現誠意、深入基層說服選民。

另外，因顏寬恒也兼任國民黨總統候選人韓國瑜競總副執行長，針對媒體詢問昨天罷韓挺韓遊行，顏寬恒認為是社會能量的展現，每一個人都有自己選擇，昨天遊行過程非常圓滿順利，也沒有發生意外，展現台灣人明辨是非的能力。

顏寬恒國民黨2020選舉台中市立委2020選舉

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