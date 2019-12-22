南投踏雪尋梅今開鑼 300人動手齊做梅子泡菜

南投縣信義鄉每年入冬重頭戲「踏雪尋梅」活動今開鑼，宣布進入梅花綻放季節；而去年受暖冬影響，梅花花況差，但今年因大陸冷氣團挾帶水氣，花況預估更勝去年，滾橡木桶、夫妻背負等趣味競賽將於1月5日在牛稠坑柳家梅園登場。

縣府指出，去年因為暖冬加乾旱，導致去年梅花花況和青梅產量欠佳，但本月月初因大陸冷氣團帶來連日降雨，加上氣溫直線下滑，又濕又冷，可預見今年梅況精彩可期，不過因為目前的氣溫仍偏高，預計今年花期也將延後1周至10多天。

而梅花雖尚未盛放，但南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今仍在信義梅子夢工廠開鑼登場，縣長林明溱與立委許淑華、鄉長全志堅等人率300位民眾一起DIY製作梅子泡菜，同時頒發108年度玉山高海拔冬季優良茶競賽烏龍茶組獎項。

林明溱說，南投冬季旅遊亮點不斷，從溫泉季、花卉嘉年華到踏雪尋梅開鑼，緊接著信義耶誕晚會，南投、清境跨年晚會，到2020南投燈會及銅梁火龍演出，一路玩到元宵節，另信義雙龍彩虹吊橋則在過年後開放，將帶動信義觀光新熱潮。