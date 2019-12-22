台中環保局雲端即時影像監控 排放汙水陳情案少67%

為有效改善事業廢水對台中梧棲大排的衝擊，台中市政府環保局去年底起成立專案小組，運用雲端即時影像監控系統、簡易水質監測器材及空拍機等科學器材，有效掌握汙染時段、水質濃度變化與排水路流向，統計今年至11月，梧棲大排陳情案件為5件，相較去年同期15件，減少約67%，有效阻斷不良水質汙染，市府將持續加強追蹤巡查及不定期監控。

環保局表示，梧棲大排長年因承受沙鹿市區生活汙水，加上枯水期基流量不足，削減了水體的涵容能力，加上周邊各類事業廢水匯入，梧棲大排長期承載這些汙染的衝擊，除造成水質常年不佳，一旦有大量汙染物排入，水質便容易急遽惡化。

為有效改善梧棲大排，環保局2018年底針對梧棲大排汙染成立專案小組，查獲畜牧業繞流排放廢水外，同時運用雲端即時影像監控系統、簡易水質監測器材及空拍機等科學器材辦案，有效掌握汙染時段、水質濃度變化與排水路流向。統計今年截至11月梧棲大排陳情案件為5件，相較去年同期15件，減少約67%，其中包括1月底上游工廠長期排放白色廢水情事。

環保局指出，近年各項科學器材已廣泛運用於環保犯罪偵查，藉由科技辦案的輔助將稽查廣度由傳統定點式人力稽查，配合空拍機攝影及水質監測器材擴大到面與垂直空間的結合，呼籲業者勿心存僥倖心態，挑戰市府對於環境汙染零容忍決心，市府將持續精進科技辦案能量及技巧，讓汙染業者沒有任何環保假期，查獲一定嚴懲重罰。