共同行銷台灣燈會 目前有18家業者響應

「2020台灣燈會在台中」，台中市府觀光旅遊局積極與在地旅宿業、旅行公會及地方企業等尋求行銷推廣合作，至今已有18家業者響應，協助在台北捷運牆面刊登行銷廣告、在所屬頻道宣傳燈會、提供住宿券及機票、無償借用停車場、免費礦泉水供現場工作人員、志工飲用等項目。

「2020台灣燈會在台中」除了后里馬場園區至森林園區主展區展出16天，更規劃展期達65天文心森林公園副展區，副展區昨晚點燈，從聖誕節、跨年一路到春節元宵，讓民眾有更多時間可以欣賞。

中市觀旅局長林筱淇說，感謝東森新媒體控股股份有限公司於台北捷運忠孝復興站牆面提供行銷廣告、大屯有線電視股份有限公司於所屬頻道協助燈會宣傳、中華郵政股份有限公司於中部7縣市410處郵局放置宣傳海報及i郵箱121座放置宣傳海報、新社花毯節製作燈會明信片2.5萬張及118間電視跑馬燈宣傳自10月起於各類活動中協助宣傳。

另外，台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司合作燈座1組、維他露社會福利慈善事業基金會合作副展區光廊1組、台中郵局合作主題花燈暨光環境營造，實際參與並豐富展區策展內容。

台中市國際觀光發展協會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市旅館商業同業公會、清新溫泉飯店、集璟工程顧問股份有限公司、德旺營造股份有限公司、欽成營造股份有限公司、余曉嵐建築師事務所、寰聚建設公司及月眉國際開發股份有限公司支持。維他露社會福利慈善事業基金會和希爾頓股份有限公司體貼燈會工作人員，提供礦泉水供現場工作人員、志工飲用。

這次燈會主展區在后里區后里馬場園區至森林園區，為舒緩觀燈會人潮交通問題，位處后里的麗寶樂園渡假區願意於燈會期間無償借用園區停車場予市府使用。

旅宿業者全國大飯店、海灣藝術酒店、永豐棧酒店及航空業者德威航空提供住宿券及機票，中華郵政提供燈會紀念郵冊－市府版、朗世寧造型郵票框等作為燈會活動抽獎贈禮。