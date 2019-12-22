社會不分是非 關帝研討會彰顯關公忠義精神

社團法人中華關聖文化世界弘揚協會、國立台中科技大學和台中南天宮今天聯合主辦「2019年關帝文化國際學術研討會」從關公兵器談到關帝精神，協會理事長黃國彰說，現代社會是非不明，尤其對「義」的漠視，他認為弘揚關聖帝君的忠孝節義，是對社會的一帖良藥。立法院前院長王金平應邀與會，他說「關帝」是最受民眾景仰的神明，希望關帝忠義精神永存人間。

研討會現場同步展示關公生平事蹟畫作30幅、三國著名武將所使用的長兵器共7把以等比例摹倣打造，另有雍正皇帝封關帝三代祖先聖旨、關帝金印，彰顯歷代漢人對關帝的景仰。不少人駐足，專業導覽讓民眾貼近了解關帝事蹟。

黃國彰說，百業共尊關帝，全世界有160幾個國家設堂供奉，40幾個國家建有宮廟祭祀；國立台中科技大學所舉辦的「2019年關帝文化國際學術研討會」包括前立法院長王金平應邀擔任榮譽主席。

王金平抱病參加，他幾乎「燒聲」用沙啞的嗓子說，關帝精神永存，他兼程從高雄趕到台中參加盛會，希望研討會成功，彰顯關帝事蹟成為社會表率。

黃國彰指出，關帝文化已發展到海內外，社團法人中華關聖文化世界弘揚協會希望更落實，因網路或野史有不少錯誤敘述，引起大眾質疑，協會邀請權威學者深入研究，將論文彙整成冊，他說，這是未來要努力的方向，好好發揮三綱五常。

台中科技大學謝校長俊宏、南天宮主委吳光雄表示，今天研討會聚集在關公信仰文化對社會國家的影響和意義等主題探討。台中科技大學應用中文系兩位教授透過「三國演義」及「扶鸞」探討關帝信仰的發展。

4場研討會，發表論文包括關帝兵器的爭議，雲林關帝廟楹聯的分析，探討關帝民間信仰的共識。海外學者包括日本與大陸兩位教授，分別透過不同風俗民情說明關帝信仰在各個層面所代表的影響與發展，提供給海內外研究關帝學術文化的學者團體，一個絕佳的遵循典範。