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信義農會梅子夢工廠踏雪尋梅開鑼 想滾橡木桶快來報名

2019-12-22 10:44聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

2019南投嘉年華．踏雪尋梅系列活動，今天在梅子夢工廠園區登場， 信義鄉農會指出，遊客不但可在梅樹下品評高山茶、梅子泡菜DIY 、梅味創意料理外，2020年元月5日更有滾橡木桶及夫妻揹負等兩大項趣味競賽登場，歡迎全國朋友參加。

總幹事黃志輝說，農會為讓參加的遊客能有豐富收穫，委由農會家政班製作2000份梅子料理分享，民眾參踏雪尋梅開鑼日，可以先到梅子夢工廠吃梅餐，到茶席品茗，並以農會研發高山高麗菜泡菜及梅子吱吱醬料，提供報名遊客免費DIY，做好後可以帶回家品嘗，即日受理報名，預約100名，現場報名200名，當天更有美食兌換券每張值80元。

而明年元月5日更在賞梅勝地牛稠坑舉辦主題活動，更令人期待的是滾橡木桶及夫妻揹負競賽，年年都是報名秒殺爆滿，其中夫妻揹負分壯年及青年組，優勝者贈信義鄉農會得獎梅酒「柔水」，特別是優勝者第一名是以被揹負者體重計贈品，如果體重60公斤，就可以得到60瓶的梅酒，其他名次遞減。

而在梅樹下的滾橡木桶賽，也是踏雪尋梅主題日的主軸活動，是以親子夫妻2人1組、每一次12組進行競賽，年年報名參加都很踴躍，優勝者都分別有產品兌換券或農會金牌柔水獎品，完成指定路線者 就送梅精壯氧飲料禮盒與吱吱醬。洽詢電話049-2791949。

信義鄉農會踏雪尋梅活動，不但有甜蜜負擔夫妻揹負賽跑，還有親子同樂滾橡木桶趣味活動...
信義鄉農會踏雪尋梅活動，不但有甜蜜負擔夫妻揹負賽跑，還有親子同樂滾橡木桶趣味活動。記者黑中亮／攝影
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踏雪尋梅本周日開鑼，遊客不但可在梅樹下品評高山茶、梅子泡菜DIY ，更能品嘗梅味...
踏雪尋梅本周日開鑼，遊客不但可在梅樹下品評高山茶、梅子泡菜DIY ，更能品嘗梅味創意料理。記者黑中亮／攝影
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信義鄉農會踏雪尋梅活動，不但有甜蜜負擔夫妻揹負賽跑，還有親子同樂滾橡木桶趣味活動...
信義鄉農會踏雪尋梅活動，不但有甜蜜負擔夫妻揹負賽跑，還有親子同樂滾橡木桶趣味活動。記者黑中亮／攝影
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踏雪尋梅本周日開鑼，遊客不但可在梅樹下品評高山茶、梅子泡菜DIY ，更能品嘗梅味...
踏雪尋梅本周日開鑼，遊客不但可在梅樹下品評高山茶、梅子泡菜DIY ，更能品嘗梅味創意料理。記者黑中亮／攝影
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