台中清潔月開跑 邀大家逗陣來拼厝

台中市府環保局今日在西屯區大石公園旁綠地舉辦「台中清潔月開跑暨綠地音樂饗宴」活動，表揚42個環境衛生管理績優單位及人員，環保局長吳志超與現場約250名民眾呼喊「台中清潔月，逗陣來拼厝」，邀請市民朋友一起大掃除。

吳志超表示，今年在春節前一個月舉辦清潔月活動，提醒市民提早跟所在區清潔隊預約登記，並安排巨大廢棄家具、水肥清運時間。此外，每區預約前50名，並符合清運資格的民眾，只要說出通關密語「廚餘回收樂生活」，即可獲好禮，歡迎大家把握機會。

環保局指出，今年綠美化評鑑分組第一名分別為西屯區公所、神岡區公所、龍井區公所及豐原區公所；績優公廁選拔出10個績優單位，並各提報1位績優清潔人員接受表揚，有東勢地政事務所、北區區公所、朝馬國民運動中心、大墩文化中心、台中市立圖書館南區分館、亞洲大學附屬醫院、三中港奧特萊斯公司、秀泰生活台中文心店、秀泰廣場台中站前店及栗林火車站。

這次也表揚執行環境清潔績優的12個清潔隊及6家熱心參與公廁認養的企業，包含正隆公司后里分公司、久生國際公司、味丹文教基金會、台灣電力公司、三光佛具行、綠地環保事業公司，其中以正隆公司認養40座、久生國際公司認養39座最多。