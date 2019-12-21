影／2020台灣燈會副展區今點燈 照亮文心森林公園夜空

2020台灣燈會文心森林公園副展區今晚點燈，以「童趣樂園」為主題，規劃生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會5大燈區，共52座炫亮燈組；台中市長盧秀燕及中部六縣市首長代表到場共同點燈，為2020台灣燈會揭開序幕，吸引不少民眾來賞燈。

盧秀燕表示，副燈區有三大特色，不僅會下雪，有些燈區還會有香味，好看、好玩又好香，此外，副燈區自開燈後一路展至明年2月23日，也是史上最長的台灣燈會，其中燈組「戽斗星球」象徵「福氣滿斗」，來賞燈民眾一定「福氣滿斗」，歡迎大家來台中。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，副展區展期橫跨耶誕、元旦、農曆新年、元宵、情人節等重要節日，今年特別引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組，可愛逗趣的燈組，吸引不少人來拍照打卡。

林筱淇說，歡迎民眾多下載台灣燈會APP，相關燈組及服務點位資訊均已透過GPS一一定位，喜歡到哪裡還可以幫大家安排路徑，非常便利。其中，「光之森林」從開燈日至元旦期間，每日都會飄下白雪，一旁還有高大雪人，是新奇有趣的賞燈體驗；此外，元旦及接下來的兩個周六日，熱帶水果鳥周邊區域將有水果香氛飄逸空中。

林筱淇強調，展區5大節慶、3大波段將有不同主題變換，「童樂舞台」平假日精彩表演活動近百場，包含YOYO家族與親子同樂、來自南投的天籟新鄉國小兒童合唱團及管弦樂聽覺饗宴，還有明星演唱、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目，加上榮獲總統教育獎同學組成的台中特殊教育學校慢啼雞樂團表演，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。