行動支付1元競標喜金A 4500元抱走近萬元空氣壓縮機

台中市政府經濟發展局因應中央推動行動支付，今天在自由路五金電料商圈舉辦「行動支付一元競標喜金A」活動，民眾下載行動支付，就能1元競標空氣壓縮機、美甲機、工具箱、空氣循環扇等40多件五金商品，透過行動支付付款再打9折，吸引許多民眾搶標，享受低價得標小確幸。其中，經發局長張峯源起標市價近萬元的空氣壓縮機，最後以5000元得標，行動支付再打9折，等於花4500元抱走這台空氣壓縮機。

台中市東區早期聚集百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，形成著名的「黑手仔堀文化」，五金電料業者原本聚集在舊建國市場旁「五金街」，配合市場改建，陸續搬遷到自由路四段，成為五金產業的特色聚落，2年前成立自由路五金電料商圈，有64家業者，從螺絲、電線、電纜到機械零配件等，應有盡有。

「5000元第一次！」今天的自由路五金材料商圈1元競標，共有50項以上五金商品，經發局長張峯源起標工具箱、空氣壓縮機，其中，市價近萬元的空氣壓縮機一開始就喊出1000元，很快就追到4000元，壓縮機業者介紹這台壓縮機是本土大廠品牌、靜音，名列台灣精品，炒熱氣氛，最後競標者以5000元得標，行動支付再打9折，等於花4500元抱走這台空氣壓縮機。