捷運到彰化觸礁 林佳龍將派政務次長與地方協調

西濱快速公路芳苑至大城路段預計本月27日通車，將完成西濱快速公路中部路段最後一哩路，今天舉行路跑暖身，交通部長林佳龍到場參加路跑鳴槍起跑，彰化縣長王惠美利用機會向他爭取彰化鐵路高架化要盡早進行，至於台中捷運綠線延伸彰化置點彰化地方有不同意見，林佳龍表示將請政務次長王國材協助促成地方溝通。

交通部審查台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，彰化市公所堅持捷運東移，提出新的路線方案致全案被退回，林佳龍今天說，今年底鐵路山線海線在成功、追分站要雙軌通車，緊接著彰化鐵路高架化，以及捷運綠線沿伸到彰化一定要做，中央希望協助地方有整體路網規劃，

他指出，與王縣長的目標是一致的，沒有卡關問題，目前地方對於捷運綠線路線有不同意見，多聽一下不同意見，整合好才能避免抗爭，捷運綠線延伸不管延伸到鹿港或和美，彰化這一段是要與台鐵共站，或分階段先走現在路線以後再走新路線連結，提早討論規劃可讓後訓更順利推動。

3500多名跑者今天下午參加西濱濱快速道路飽，飽覽沿路美景，林佳龍也說，西濱快速道路貼著西海岸延伸，被定位為為觀光大道，也是CP值最高的幸福公路，通車後可讓整個環島公路網串聯，除了西濱快速道路，接下來南迴公路拓寬以及蘇花改明年初啟用，公路建設更完善。