減香、金紙集中燒 中台灣7縣市合推低碳宮廟認證

台中市推動低碳宗教場所認證，2年前邀請彰化、南投、苗栗加入，台中市長盧秀燕上任後，擴大區域平台加入新竹縣、雲林縣與嘉義市，今天7縣市首長會議宣布，7縣市簽署低碳宗教場所認證標章，共同推薦寺廟減香、金紙減量、集中焚燒等措施，共同改善空汙。

台中市105年推出宮廟空品旗，並推動低碳宮廟認證，目前有將近200家宮廟響應，推動宮廟團拜1柱香，金紙減量並集中焚燒，也推動改用環保禮砲車，取代燃燒爆竹；2年前周邊縣市彰化、南投與苗栗加入。

盧秀燕今召開中台灣區域平台7縣市首長會議，7縣市代表簽署低碳宗教場所認證標章，鼓勵7縣市宮廟響應低碳認證，推動節能減碳、改善空汙等作為。台中市研考會設計了專屬標章，宮廟若符合減碳規定，即可獲頒低碳標章。

盧秀燕上任後，減少空汙不遺餘力，市府建設開工動土典禮上，盧秀燕要求團拜只用1柱香，取代人人1柱香；這項措施也列入低碳宗廟認證，除1爐1香外，進一步推動團拜只燒1柱香。

台中市民政局統計，推動低碳宗教場所認證多年，每年可省下十多萬柱香，遶境節慶改用環保鞭炮或環保禮砲車，可節省約5000萬元；不少宮廟改用LED燈具，估計節省用電量6000萬度，不僅節能省碳，也能節省經費。