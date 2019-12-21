親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

等待罷韓隊伍通過 32歲機車騎士倒地猝死

減香、金紙集中燒 中台灣7縣市合推低碳宮廟認證

2019-12-21 15:11聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市推動低碳宗教場所認證，2年前邀請彰化、南投、苗栗加入，台中市長盧秀燕上任後，擴大區域平台加入新竹縣、雲林縣與嘉義市，今天7縣市首長會議宣布，7縣市簽署低碳宗教場所認證標章，共同推薦寺廟減香、金紙減量、集中焚燒等措施，共同改善空汙。

台中市105年推出宮廟空品旗，並推動低碳宮廟認證，目前有將近200家宮廟響應，推動宮廟團拜1柱香，金紙減量並集中焚燒，也推動改用環保禮砲車，取代燃燒爆竹；2年前周邊縣市彰化、南投與苗栗加入。

盧秀燕今召開中台灣區域平台7縣市首長會議，7縣市代表簽署低碳宗教場所認證標章，鼓勵7縣市宮廟響應低碳認證，推動節能減碳、改善空汙等作為。台中市研考會設計了專屬標章，宮廟若符合減碳規定，即可獲頒低碳標章。

盧秀燕上任後，減少空汙不遺餘力，市府建設開工動土典禮上，盧秀燕要求團拜只用1柱香，取代人人1柱香；這項措施也列入低碳宗廟認證，除1爐1香外，進一步推動團拜只燒1柱香。

台中市民政局統計，推動低碳宗教場所認證多年，每年可省下十多萬柱香，遶境節慶改用環保鞭炮或環保禮砲車，可節省約5000萬元；不少宮廟改用LED燈具，估計節省用電量6000萬度，不僅節能省碳，也能節省經費。

台中市民政局統計，全台中推廣一爐一香的宗教場所超過700家，紙錢集中焚燒每年可蒐集8000多公噸，集中焚燒可降低空氣汙染物，改善宗教場所空氣品質，也對台中空氣改善有貢獻。

台中市鼓勵宮廟減香、金紙減量與集中焚燒等措施，不少宮廟金爐旁都設紙錢集中區；台中...
台中市鼓勵宮廟減香、金紙減量與集中焚燒等措施，不少宮廟金爐旁都設紙錢集中區；台中市今進一步與中部7縣市結盟，共同推動低碳宗教場所認證。記者洪敬浤／攝影
分享

台中市盧秀燕減碳

延伸閱讀

戽斗星球花燈今晚點燈！台灣燈會App導航不迷...

公告地價調降 藍議員嫌無感 綠議員憂降太多

新聞眼／盧秀燕推市政 對議會軟硬兼施

整治中火須中央支持 考驗盧秀燕智慧

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

捷運到彰化觸礁 林佳龍將派政務次長與地方協調

2019-12-21 16:10

肝苦人不要怕！C肝口服新藥給付不設限 治癒逾9成

2019-12-21 14:28

冬至不一定要吃湯圓 彰化麻糬名店排隊人龍上百公尺

2019-12-21 13:56

戽斗星球花燈今晚點燈！台灣燈會App導航不迷路

2019-12-21 13:42

影／秘境水漾森林搭簡易廁所 洗刷糞便濃湯惡名

2019-12-21 12:53

過去被叫「清掃員」、「煮飯的」 資深居服員獲金點獎

2019-12-21 12:52

台中耶誕打卡熱點！歌劇院「魔幻曲牆光影秀」點燈了

2019-12-21 11:53

捷運到彰化觸礁 縣長盼專業考量

2019-12-21 00:14

嗨玩台中跨年晚會 5女神壓陣

2019-12-21 00:02

好學橘／忙壞身體才想通 梁秀琴學習共老本錢

2019-12-20 23:43

矯正署徵文 受刑人女兒「溫柔予你」奪冠

2019-12-20 23:37

租賃糾紛 可透過消保官解決

2019-12-20 23:28

包租代管 首年全國媒合率低

2019-12-20 23:25

公告地價調降 藍議員嫌無感 綠議員憂降太多

2019-12-20 22:57

抗韓戰將今晚台中發放罷韓貼紙約600人排隊領取

2019-12-20 22:56

中市公告地價、現值 明年均調降

2019-12-20 22:50

影／張也雕塑創作展登場 作品「舞夢上媠」變台語學堂

2019-12-20 20:24

單親兒盼錶、貧困母盼床墊 耶誕圓夢辛酸故事在背後

2019-12-20 17:43

台灣特有種白魚合作保育 南投林管處成立跨域平台

2019-12-20 16:39

「捷運到彰化」觸礁誰搞軌？縣、市互指責任在對方

2019-12-20 16:07

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 耶誕夜封閉3天

2019-12-20 15:46

大安濱海樂園成為世界級旅遊勝地 議員提「三大重點」

2019-12-20 15:42

全台最高天然耶誕樹 惠蓀林場今晚點亮希望之樹

2019-12-20 15:21

台中跨年獨家雙主場 憲哥開唱徐佳瑩陪倒數

2019-12-20 15:15

影／彰化月影燈季 八卦山亮起來

2019-12-20 14:26

訴訟程序視訊諮詢服務 台中高分院與南投縣民今連線

2019-12-20 13:43

租房子大不易？租屋博覽會28日台中登場

2019-12-20 12:28

最美花海仙境在台中！ 波斯菊花海浪漫綻放

2019-12-20 11:43

秋冬國旅補助延長 台中業者合推8條旅遊路線搶客

2019-12-20 11:40

影／參加彰化元旦升旗 穿鼠裝有禮物拿

2019-12-20 11:19

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南首場耶誕跨年演唱會明登場 今已有人頂寒風卡位

2019-12-20 21:39

台南學甲養雞場驗出H5N2 動保處撲殺1萬5千隻土雞

2019-12-20 19:37

「2019耶誕奇緣在南科晚會暨點燈」 晚間熱鬧登場

2019-12-20 20:22

抗韓戰將今晚台中發放罷韓貼紙約600人排隊領取

2019-12-20 22:56

朝思暮想的普悠瑪就在眼前 枋寮人拉紅布條慶歷史一刻

2019-12-20 17:38

巨大白兔現身新竹？網美打卡景點在這裡

2019-12-21 07:21

冬至不一定要吃湯圓 彰化麻糬名店排隊人龍上百公尺

2019-12-21 13:56

基隆連日雨八堵隧道上方大量土石崩落 山頭禿一大片

2019-12-21 15:02

嘉義市平安夜踩街 市府前點燈管樂節活動開跑

2019-12-20 19:44

王光祿事件讓族人流淚 繪本傳遞布農族忌殺黑熊文化

2019-12-20 18:09

拒與殯葬館為鄰 「大陽大地」居民赴高市府抗議

2019-12-20 19:30

影／國道服務區料理大賽首次辦 民眾試吃大快朵頤

2019-12-21 00:26

五月天今晚桃園開唱 機捷宣布將加密班次、延後收班

2019-12-21 11:13

新竹城市躲貓貓21日登場 發光大白兔搶先亮相

2019-12-20 20:55

影／秘境水漾森林搭簡易廁所 洗刷糞便濃湯惡名

2019-12-21 12:53

高市公車式小黃24元一趟次 涵蓋9山城後續進沿海偏鄉

2019-12-20 17:10

大稻埕碼頭貨櫃市集 北市河濱自行車最熱門路線

2019-12-21 07:26

鐵窗關不住的美！回收稻草變美物 竟都來自宜蘭監獄

2019-12-20 16:50

基隆委託夢想耶誕市集下午登場 有抽獎打卡還送杯袋

2019-12-21 09:04

全台最高天然耶誕樹 惠蓀林場今晚點亮希望之樹

2019-12-20 15:21

生日被苗縣議會送郵政禮券 曾玟學：為何拿納稅錢做這種事

2019-12-20 21:39

學壁虎、章魚、貽貝 高雄大學研發仿生無殘膠乾式膠帶

2019-12-21 08:07

古典樂迷照過來！衛武營元旦戶外直播維也納愛樂音樂會

2019-12-20 17:42

嘉義柑橘冬雨災損慘重 林國慶、陳明文救農民搶選票

2019-12-21 09:12

黃偉哲是被政治耽誤的主播？「暖南市政搜查隊」將上映

2019-12-20 17:35

桃竹苗病患出院準備及轉銜成果發表 盼創三贏

2019-12-20 17:27

到台北4小時40分「枋寮終於等到普悠瑪」

2019-12-20 22:48

花蓮四八高地戰備坑道 元旦揭祕

2019-12-20 23:27

影／復名好難 宜花噶瑪蘭人向政府喊話恢復原住民身分

2019-12-21 14:34

東北季風發威萬里蟹肥美豐收 龜吼漁夫市集明滿千送百

2019-12-21 11:32

嘉義管樂節開跑 今踩街遊行

2019-12-20 23:15

私房景點／宜蘭科學園區滯洪池 水鳥天堂

2019-12-20 23:31

嘉縣種鵝場染禽流感 防檢局籲即早通報預防疫情傳播

2019-12-20 17:44

共挖出15具骨骸 和平島考古現場 確認是教堂遺址

2019-12-20 23:45

台大雲林分院和廣達簽署備忘錄 打造遠距醫療示範縣

2019-12-20 17:57

入選「全球最佳50大耶誕市集」 新北耶誕城再獲國際肯定

2019-12-20 23:29

嘉縣立委候選人陳明文募物資 盼送聖誕禮物至育幼院

2019-12-20 19:36

東來大廈全拆除 中正東路、學府路人行道恢復使用

2019-12-21 12:52

全國首創 桃園社宅服務中心明年成立

2019-12-20 23:00

19年前被救回一命 她發願投入義消助人今獲表揚

2019-12-21 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top