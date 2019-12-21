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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

肝苦人不要怕！C肝口服新藥給付不設限 治癒逾9成

2019-12-21 14:28聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

C型肝炎是造成肝病的主要原因之一，根據衛福部統計，國人C肝盛行率為2～6%，約在40到60萬人，衛福部為有效根除C肝，使用C肝口服新藥治療不再設限條件，且新藥治癒率超過9成。彰化秀傳醫院今天舉辦「秀出健康 根除C肝做伙來」病友會活動，教導新發現C肝的病患治療準備和照護，協助政府達成根除C肝的目標。

彰化秀傳醫院表示，衛福部自今(2019)年起，使用C肝口服新藥治療不再設限條件已陸續治療7萬多名病患，由於成效良好，今年編列的60億經費在7月份就用完了，明年特別編列81.6億元預算，預計可供5.1萬名肝苦人以全口服C肝新藥治療。

秀傳胃腸肝膽科醫師謝偉耀表示，C型肝炎是台灣造成肝病的主要原因之一，僅次於B型肝炎，兩者都是藉由血液和體液傳染，也都被證實與肝硬化、肝癌的發生有關；肝臟是沉默的器官，加上許多民眾對肝病認識不足，造成許多不幸。根據統計，國人C型肝炎盛行率為2～6%，約在40到60萬人。只要血中驗得出病毒量，不論是否造成肝臟發炎、肝功能如何，都應該接受治療。

謝偉耀指出，過去20年，C型肝炎的治療是採注射干擾素合併口服藥的組合療法，治癒率可達7成，但此一療法副作用大，患者接受度不高，或因「失代償性肝硬化」等因素不適合接受治療。2017年起全口服的抗病毒新藥陸續問世後，大幅改寫了C型肝炎治療的樣貌，不僅全口服，療程縮短為8～12周，治癒率高達9成以上，且幾乎沒什麼副作用，可為病友及家屬大幅省下醫療費、車程往返時間及心理擔憂。

胃腸肝膽科主任陳奎閔說，秀傳醫院自2017至2019年接受C肝全口服藥物治療患者為517位，治療成功率高達97%，可見全口服C肝藥物治療成效卓著。另外，為積極配合政府找出潛在C肝患者，秀傳醫院今年度執行6場大型的C肝篩檢活動，篩檢人數508人，篩出6名C肝患者，都已轉介治療。

彰化秀傳醫院唍長楊基滐更指出，世界衛生組織提出2030年C型肝炎的控制目標是新發生感染人數減少90%、死亡人數減少65%。台灣自2019年1月起，對於C肝全口服新藥給付不再設限，只要血中測得到病毒量，不論肝纖維化程度如何均可接受治療， 在「全民篩檢、鼓勵治療」的政策支持下，台灣根除C肝不但能在2030年達標，更可能在2025年提早實現。

彰化秀傳醫院今天舉辦「秀出健康 根除C肝做伙來」病友會活動，教導新發現C肝的病...
彰化秀傳醫院今天舉辦「秀出健康 根除C肝做伙來」病友會活動，教導新發現C肝的病患治療準備和照護，現場和醫師、衛教護理師交流相當熱絡。照片／秀傳醫院提供
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彰化秀傳醫院今天舉辦「秀出健康 根除C肝做伙來」病友會活動，教導新發現C肝的病...
彰化秀傳醫院今天舉辦「秀出健康 根除C肝做伙來」病友會活動，教導新發現C肝的病患治療準備和照護，現場和醫師、衛教護理師交流相當熱絡。照片／秀傳醫院提供
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彰化秀傳醫院為找出潛在C肝病人，舉辦多場大型C肝篩檢活動，衛教護理師跟病人詳細解...
彰化秀傳醫院為找出潛在C肝病人，舉辦多場大型C肝篩檢活動，衛教護理師跟病人詳細解釋C肝治療的過程。照片／秀傳醫院提供
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彰化秀傳醫院為找出潛在C肝病人，舉辦多場大型C肝篩檢活動。照片／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院為找出潛在C肝病人，舉辦多場大型C肝篩檢活動。照片／秀傳醫院提供
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C肝B型肝炎患者

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