冬至不一定要吃湯圓 彰化麻糬名店排隊人龍上百公尺

明天（22日）就是民間傳統節日冬至，依傳統都要吃湯圓，代表著團圓，家人情感更為黏密，不過，近年來，有相同意涵的麻糬，因為更為方便，也逐漸風行，彰化市多家麻糬名店在最近幾天，買麻糬民眾都大排長龍，知名大元麻糬排的隊伍一、兩百公尺，費時動輒兩小時，形成奇特景象。

彰化知名糕餅店每逢中秋節都會上演「蛋黃酥之亂」，但這只是這幾年的事，而位在彰化市民生路彰化城隍廟廟埕旁的大元麻糬，已有50年歷史，除了一般紅豆及花生餡料外，最特的是包有肉餡的鹹麻糬，是彰化知名的伴手禮排隊名店，尤其是七夕及冬至兩個傳統節日，更是生意興隆，尤其都是現場製作，為應付排隊人潮，店家動員大量人手，忙得不可開交。

大元麻糬正常日都是上午8點半開門營業，為因應冬至的需求，提早在七點半就開賣，但一大早六點出頭，就有顧客排隊，只現店內20多名員工，從備料到製作麻糬，都忙翻了，到開賣時，隊伍已從店門口、順著巷子，再排到民生路，已排了上百公尺，有的顧客還來自外縣市，不過排隊秩序井然。

一般印象是冬至吃湯圓，但彰化幾家知名的麻糬糕餅店，排隊買麻糬風氣，近年來更加興盛。大元麻糬第二代老闆許世昌說，過去冬至都要搓湯圓，但隨著工商社會發展，很多人為了方便，加上有著相同意義，改買麻糬來拜祖先及地基主，由於風氣越來越盛，在供不應求下，造成排隊人潮，店家只能動員更多人力，來滿足需求。

在地的陳小姐是大元麻糬10多年的老主顧，今天起了個大早來排隊，排了兩個鐘頭。她說，大元麻糬店平常生意就很好，遇上民俗節慶生意更是門庭若市，冬至吃湯圓，圓仔甜甜呷賺錢，麻糬也是圓的也是甜的，同樣可以吃圓圓、吃甜甜帶來財富，很有吉祥味，所以她已經連續買了幾年的麻糬代替湯圓。