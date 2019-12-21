戽斗星球花燈今晚點燈！台灣燈會App導航不迷路

台灣燈會副燈區今晚在台中市文心森林公園點燈，市府取得「戽斗星球」授權，打造戽斗造型的動物花燈，散步在公園內，讓公園變成童趣樂園。台中市研考會推出台灣燈會App，除了燈區介紹，還有導航服務，逛台灣燈會不迷路。

今年台灣燈會由台中市政府舉辦，市長盧秀燕打造史上最長的台灣燈會，主燈區位於后里花博園區，明年2月開幕，副燈區在文心森林公園，今晚就搶先開幕，盧秀燕說，從耶誕節、新年到農曆年、情人節、元宵節，要串連5大節慶商機，為台中拚經濟。

今年副燈區取得「戽斗星球」授權，打造有戽斗造型的動物花燈，圓滿劇場周邊的草坡上，有大型海生動物鯨魚、鯨鯊，也有熊貓等動物花燈，大墩七階側的草皮上，有燈光造型的耶誕樹林，樹下還有麋鹿花燈，動物都有戽斗造型，充滿童趣。

台中市研考會推出「台灣燈會智慧導航」App，除了燈區介紹外，打開手機定位功能，透過手機導航輕鬆逛燈會。研考會主委吳皇昇說，遊客來逛燈會， 可以打開App導航，不必花時間找亮點花燈，想尋找哺集乳室、洗手間、接駁車站或美食攤位等，都可以輕鬆前往。