影／秘境水漾森林搭簡易廁所 洗刷糞便濃湯惡名

南投縣和嘉義縣山區交界的「水漾森林」是台灣知名秘境，卻也讓水漾森林環保飽受破壞，遊客紮營垃圾、大小沒有妥善處理，讓美景變調，被山友也痛批大家不珍惜環境，讓水漾森林成了「糞便與廚餘的營養濃湯」。林務局委託知名高山嚮導全蔣清等人，背負木料在水漾森林搭建了簡易廁所，希望遊客珍惜不要再隨地大便，讓水漾森林恢復自然美感。

為了還給水漾森林幽靜的環境，林務局委託布農卡里布灣登山隊，在水漾森林搭建簡易環保廁所，改善環境衛生。全蔣清等6名高山嚮導，前天背著搭建廁所用的300多公斤木料，一步步踏過崎嶇的山路和森林，走了十幾公里山路，將這些木料運到水漾森林，然後選擇適合的空地，搭建起簡易環保廁所，原木廁所與森林相當搭配，男女廁所距離也分隔相當遠，確保遊客隱私。

水漾森林是921地震後形成的堰塞湖，池水中枯木林立，因為位在南投嘉義交界山區人跡罕至，加上池水倒映枯木幽靜之美，如同與世隔絕的世外桃源。但水漾森林成為熱門景點後，這幾年遊客大量湧入，環境汙染問題也急速惡化，尤其是遊客隨地大小便和露營之後的廚餘汙水任意傾倒，讓水漾森林水質惡化，知名登山客「雪羊」就批評「水漾森林景致真的很美，但是千萬不要喝湖水，那是綜合了上萬人次糞便與廚餘的營養濃湯」。