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挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

影／秘境水漾森林搭簡易廁所 洗刷糞便濃湯惡名

2019-12-21 12:53聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣和嘉義縣山區交界的「水漾森林」是台灣知名秘境，卻也讓水漾森林環保飽受破壞，遊客紮營垃圾、大小沒有妥善處理，讓美景變調，被山友也痛批大家不珍惜環境，讓水漾森林成了「糞便與廚餘的營養濃湯」。林務局委託知名高山嚮導全蔣清等人，背負木料在水漾森林搭建了簡易廁所，希望遊客珍惜不要再隨地大便，讓水漾森林恢復自然美感。

為了還給水漾森林幽靜的環境，林務局委託布農卡里布灣登山隊，在水漾森林搭建簡易環保廁所，改善環境衛生。全蔣清等6名高山嚮導，前天背著搭建廁所用的300多公斤木料，一步步踏過崎嶇的山路和森林，走了十幾公里山路，將這些木料運到水漾森林，然後選擇適合的空地，搭建起簡易環保廁所，原木廁所與森林相當搭配，男女廁所距離也分隔相當遠，確保遊客隱私。

水漾森林是921地震後形成的堰塞湖，池水中枯木林立，因為位在南投嘉義交界山區人跡罕至，加上池水倒映枯木幽靜之美，如同與世隔絕的世外桃源。但水漾森林成為熱門景點後，這幾年遊客大量湧入，環境汙染問題也急速惡化，尤其是遊客隨地大小便和露營之後的廚餘汙水任意傾倒，讓水漾森林水質惡化，知名登山客「雪羊」就批評「水漾森林景致真的很美，但是千萬不要喝湖水，那是綜合了上萬人次糞便與廚餘的營養濃湯」。

全蔣清說，簡易環保廁所下方有集中桶，每星期會由隊員上山清理廁所環境，將糞便挖坑再以枯枝樹葉掩埋自然分解，也減少異味散發。他說，山區美景和資源得來不易，有了簡易環保廁所，更需要遊客配合，以後不要任意大小便，也不要破壞廁所設施。他也提醒，遊客如果露營野炊，也要將垃圾、廚餘打包帶下山，汙水也不能倒進湖中，相信在大家的配合下，水漾森林水質會漸漸改善，也會讓遊客更能體驗水漾森林幽靜之美。

高山嚮導全蔣清背著300公斤重的材料，在水漾森林搭建簡易廁所。圖／全蔣清提供
高山嚮導全蔣清背著300公斤重的材料，在水漾森林搭建簡易廁所。圖／全蔣清提供
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高山嚮導全蔣清等人在水漾森林搭建簡易廁所，維護當地的環境衛生。圖／全蔣清提供
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高山嚮導全蔣清背著300公斤重的材料，在水漾森林搭建簡易廁所。圖／全蔣清提供
高山嚮導全蔣清背著300公斤重的材料，在水漾森林搭建簡易廁所。圖／全蔣清提供
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高山嚮導全蔣清背著300公斤重的材料，在水漾森林搭建簡易廁所。圖／全蔣清提供
高山嚮導全蔣清背著300公斤重的材料，在水漾森林搭建簡易廁所。圖／全蔣清提供
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南投和嘉義交界的「水漾森林」是中台灣秘境，近期有山友划橡皮艇在湖上燃放信號彈惹議...
南投和嘉義交界的「水漾森林」是中台灣秘境，近期有山友划橡皮艇在湖上燃放信號彈惹議。圖／本報資料庫，讀者提供
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廚餘露營

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