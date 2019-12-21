過去被叫「清掃員」、「煮飯的」 資深居服員獲金點獎

彰化永靖鄉資深居家照顧服務員羅㻑椈工作15年，已服務約100名案主，從10多年前居家服務還不為人知自行開發個案，到現在政府長照2.0政策，相關制度與薪資提升，她都堅守崗位，待案家如家人，獲得衛服部第五屆社區金點獎長照服務組的「金點英雄個人獎」，肯定她長久在居服工作的付出。

62歲羅㻑椈在3名子女還年幼時因原本鞋廠工作遣散員工而失業，在友人建議下到彰化慈恩老人養護中心培訓，並取得照服員丙級證照後到案家服務，她指出，15年前民眾對居服員認識不多，她看到路上有人坐輪椅、拄拐杖就主動詢問是否需要居家照顧，許多人將她當作詐騙集團或推銷員，頻頻碰壁。

隨著政府補助案家申請居服員，需求量暴增，羅㻑椈說，大多數人仍搞不情楚她的工作，過去有案主要求幫忙除草、清理豬屍等非居服員服務項目，許多人叫她「清掃員」、「煮飯的」，她反駁，清掃人員怎麼會幫人量血壓，關心案主有沒有喝水。

人稱「阿椈」的羅㻑椈是客家人，從小外婆帶大，她說，從外婆身上學會家務工作，許多長輩喜歡她勤儉持家、刻苦耐勞的性格，她為了照顧失明的8旬老婦，將家族「拜公媽」時間提前再趕到案家，自己腳受傷拄拐杖持續照顧老婦，擔心別的居服員不了解案主吃粥的軟硬度、擤鼻涕的習慣等。

羅㻑椈說，有家庭為照顧失智者相當辛苦，她定期提供協助，能讓家人喘口氣，面對案主往生，她時常比家人還難過，在告別式上哭得連鄰居都訝異。

「獲獎對我來說意義重大」羅㻑椈表示，投入工作多年，對許多案主始終放不下，有時工作繁忙家人不見得能諒解，但對居服員工作引以為榮，她的經驗豐富，也提攜新人，希望更多人加入。