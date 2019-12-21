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台中耶誕打卡熱點！歌劇院「魔幻曲牆光影秀」點燈了

2019-12-21 11:53聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

耶誕快到了，台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味」為主題，搭配屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱」即日起在2樓大劇院曲牆投影，把二樓前廳幻化為繽紛快樂的耶誕世界。

歌劇院說，去年耶誕期間入館觀賞、打卡人次超過20萬人，歌劇院投影秀已成為中部耶誕節熱門朝聖景點。

藝術總監邱瑗說，今年「NTT魔幻曲牆光影秀」由視覺藝術家徐逸君與音樂設計聶琳攜手操刀，她第一年是以大家熟悉的耶誕元素製作，第二年考慮到歌劇院特殊的圓弧曲牆設計，打造剪紙風格的黑白創作。

今年徐逸君、聶琳以在地元素，將聖經中馬廄裡的嬰兒、東方三賢士等故事與台灣原生動植物、廟會慶典等結合，並把台灣黑熊、石虎及神將等意象都入畫，再搭配由查馬克．法拉屋樂老師所指導的泰武國小古謠傳唱隊演唱以排灣族古調新編的《天主經》。

聶琳提到，歌劇院除了在表演藝術方面的專業性，與本土文化的接地性是最大的特色，團隊特地進入泰武部落蒐集清晨的聲音，加入今年光影秀的配樂，因原住民有許多天主教與基督教徒，度過耶誕節的方式與西方辦派對玩樂大不同，而是以感恩的心回歸耶誕節的精神。

將這些發想與串聯，打造「臺灣味」十足的耶誕節。更特別的是，本次光影秀還有「隱藏版」，將於12月18(三)、21(六)、22(日)、25(三)日在特定時段連播三年來的光影秀，並邀請台中教育大學附設實驗國民小學弦樂團、惠文國小弦樂團、東大附小合唱團、光復國小音樂班等為「隱藏版光影秀」傳佳音。

歌劇院曲牆光影秀每日固定場次播放時間：週日、週二至週四從下午13:00起，每半小時一場至晚間8點30分；週五、六除固定場次外，另加開21:00場次。頂樓空中花園，也有燈光裝置藝術。

台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味...
台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味」為主題，搭配屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱」即日起在2樓大劇院曲牆投影。記者喻文玟／攝影
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台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味...
台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味」為主題，搭配屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱」即日起在2樓大劇院曲牆投影。記者喻文玟／攝影
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台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味...
台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味」為主題，搭配屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱」即日起在2樓大劇院曲牆投影。記者喻文玟／攝影
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台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味...
台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，今年以「台灣味」為主題，搭配屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱」即日起在2樓大劇院曲牆投影。記者喻文玟／攝影
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耶誕快到了，台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，空...
耶誕快到了，台中國家歌劇院從即日起到元旦新年期間，應景推出「魔幻曲牆光影秀」，空中花園經過燈光點綴，也變成夢幻世界。圖／歌劇院提供
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