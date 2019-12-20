影／張也雕塑創作展登場 作品「舞夢上媠」變台語學堂

麗寶集團「世紀雲品」大樓社區建案全新落成，為了讓住宅更有溫度，今天在社區大廳舉辦「張也2020最新雕塑創作展」開幕茶會，展出11件作品，其中3件是新作。張也說，在社區舉辦創作展可以更貼近民眾，提早公開新作。張也以台語解說新作「舞夢上媠」、連創作理念也是台語四句聯，台語的「舞夢上媠」意即「有夢最美」，吹泡泡台語叫「吹茶箍波」，秒變「台語小學堂」。

張也說明，他希望部份作品能融入台灣文化，以「舞夢上媠」為例，不但是台語的名稱，並且以台語四句聯闡釋作品背後的意義，台語的「媠」，即「美」的意思。很多人看不懂怎麼辦？看不懂就是要學，是台灣人就是要學。

張也說，他從事創作30多年，近幾年思性維創作，作品不是把相片立體化，而是透過作品表達內涵，或訴說一個故事。3件「夢想泡泡系列」新作，都是以不鏽鋼手工鍛造、青銅複合媒材，手工繁複，其中「朝大向奔跑」，男童背後的泡泡狀如大象，取其諧音，表達追求志向理念；另一件作品「舞夢上媠」則是芭蕾舞者在狀如天鵝般泡泡前練習舞蹈。