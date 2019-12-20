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單親兒盼錶、貧困母盼床墊 耶誕圓夢辛酸故事在背後

2019-12-20 17:43聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣秀傳醫療體系發起秀愛傳情耶誕圓夢計畫，今天受贈單位包括喜樂保育院等成員們到...
彰化縣秀傳醫療體系發起秀愛傳情耶誕圓夢計畫，今天受贈單位包括喜樂保育院等成員們到秀傳醫院提前過溫馨耶誕節。記者林宛諭／攝影
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彰化縣秀傳醫療體系發起的秀愛傳情耶誕圓夢計畫，號召許多民眾當起弱勢族群的耶誕老公公，有一家五口希望能有個新床墊，捐贈人不僅買了8000多元的床墊，還附贈床包和枕頭套，讓一家人喜出望外，終於可以不用一家人打地舖睡覺了。

彰化秀傳醫院院長楊基滐說，秀傳在聖誕節前點亮彰化縣7家社福單位1050位弱勢及身障大小朋友的耶誕心願，讓他們寫下自己想要的耶誕禮物，再由捐贈人來認捐，並已分批將禮物送給這些弱勢朋友。

受贈單位代表包括慈愛殘障教養院院長張明正、喜樂保育院院長林玉嫦、彰化家扶主委紀淑玲、彰化縣自閉症肯納家長協會總幹事李麗秋等人今天也帶著機構成員一起到秀傳提前過耶誕節，秀傳也邀請故事達人「陸爸爸」陸育克分享精彩感人的故事及逗趣表演，喜樂保育院的成員也表演綢布傘舞，表達收到聖誕禮物的快樂。

閉症肯納家長協會總幹事李麗秋說，協會庇護工廠裡的自閉兒小羚來自單親家庭，因缺乏安全感，常鬧情緒不讓媽媽去工作，媽媽為了陪伴情緒不穩的她經常換工作，又已半年沒去上班了，每次媽媽要出門，小羚就會不安的問媽媽幾點要回家，今年小羚要的禮物就是手錶，她希望能看著錶，期待和媽媽約好的時間就可以看到媽媽。

喜樂保育院院長林玉嫦說，他們去社區服務時，發現有一家人很貧困，所以也讓這家的媽媽寫下她想要的禮物，媽媽想要的禮物是床墊，原來一家人平常都擠在小小的空間打地舖睡，媽媽希望有床墊讓丈夫和3名孩子可以睡個 舒服的覺。

而床墊的捐贈人原本是和公司同仁都有交換耶誕禮物的約定，今年他們改變方式，幾個人集資一起買這個床墊送給這家人，想到這家人看到新床墊的笑容，就覺得這個耶誕節過得特別充實與溫馨。

秀愛傳情耶誕圓夢計畫今年是由秀傳醫療體系、秀和基金會及錫卿基金會合辦，協辦單位還有有翔生資訊公司、彰化縣懷抱教育文化協會及彰化師範大學學生會。

彰化縣秀傳醫療體系發起秀愛傳情耶誕圓夢計畫，今天受贈單位包括喜樂保育院等成員們到...
彰化縣秀傳醫療體系發起秀愛傳情耶誕圓夢計畫，今天受贈單位包括喜樂保育院等成員們到秀傳醫院提前過溫馨耶誕節。記者林宛諭／攝影
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