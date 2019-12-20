陳柏惟送禮「消顏、止楊、袪韓」 洪慈庸：盼發揮藥效

無黨籍台中市第三選區立委洪慈庸與基進黨台中市第二選區候選人陳柏惟，今日下午聯合車隊掃街，自大雅區掃到沙鹿區。因為今天是洪慈庸的生日，陳柏惟送上「貼布、肥皂、喉糖」三樣生日禮物，希望可以消「顏」、止「楊」、袪「韓」，三效合一，台灣更健康。

陳柏惟表示，這次安排大雅、沙鹿跨區聯合車掃，剛好今天是慈庸的生日，送上貼布、肥皂、喉糖，可以消炎(顏)、止癢(楊)、袪寒(韓)，希望「三效合一、台灣更健康」，也為慈庸加油打氣，可以高票當選。

洪慈庸說，這是她收過最特別的生日禮物，希望可以發揮「藥效」，選戰倒數20幾天，將持續努力，戰勝過去長久以來的地方勢力，這是很困難的任務，但兩人都會全力衝刺，獲得勝利。洪也許下願望，希望1月11日台灣能勝利，所有本土派候選人都高票當選。

今天上午推出「前線x蔡英文 2020競選CF」，洪慈庸說，這支CF跨區跨黨派合作，希望在這次選舉中把國家的利益極大化，中國是目前對台灣最大的威脅，不同政黨應該團結一致對抗中國，捍衛下一代的自由、有尊嚴的未來，對抗沒有共識的「九二共識」，籲請選民票投出來，一起站到「前線」對抗中國惡勢力。