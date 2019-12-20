「捷運到彰化」觸礁誰搞軌？縣、市互指責任在對方

台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，因彰化市公所另提路線方案被交通部退回。示意圖／彰化縣政府提供 分享 facebook 交通部審查台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，因彰化市公所另提路線方案造成全案退回，今天在彰化縣議會臨時會引起多名縣議員關切，縣長王惠美並首次表態表示，絕對會均衡各方面發展，極力爭取，不過還是希望中央應本於專業考量，建設不分藍綠，不要因此耽誤彰化縣的發展；彰化市長林世賢則仍堅持捷運東移才是正確的，會再與縣府溝通協調。

縣議員李寶銀、曹嘉豪、凃淑媚、劉淑芳、陳銌銌、吳韋達等人，均對於已經耗費8年間的中捷綠線延伸彰化可行性評估，好不容易納入前瞻基礎建設計畫，卻因非提案的彰化市公所另提路線方案，造成全案被退回，如果被取消納入前瞻計畫，全案告吹或者再延宕時程，對彰化人是情何以堪。

工務處長林漢斌答覆表示，本案在106年就納入前瞻基礎建設軌道建設的計畫，是跟台中市經過8年的努力，包括歷任不同的縣長、市長，對這個路線在技術面、政策面及土地都市計畫開發都有很大的共識，捷運綠線進來彰化之後，未來是以金馬站為中心，南部部分延伸到鹿港和美，往東的部分就利用彰南路來配合未來擴大東區都市計畫，把捷運帶進東區。

林漢斌說，其實縣政府在今年8月就曾與彰化市公所溝通，與會者也沒表示反對，但市公所卻在12月13日交通部召開審查會中，以未顧及東區發展為由，另外提出一條走聖安路的路廊，台中市政府也很錯愕。這個案子從100年開始討論，台中市招標出去是101年，如果改變路線延宕的部分，一種是台中市政府先送北屯延伸案，彰化路段被放棄，另一種狀況是重新啟案，單一個可行性研究到環評要通過可能要4年到5年。

縣長王惠美也說，站在縣長的立場，絕對會均衡各方面的發展，會極力爭取，不過還是希望中央應本於專業的考量，建設不分藍綠，不要因此耽誤彰化縣的發展。

彰化市長林世賢回應表示，捷運東移照顧東區9萬人口是他一貫的主張，且經由捷運建設才能實現彰化市東區擴大都市計畫，在與縣府溝通協調時，也都有白紙黑字可以證明，但縣府未採納；原可行性評估案所以8年未通過，是因為運量不足，未與台鐵共構，原本就會被放棄，直到他到交通部參加審查會，提到捷運東移，獲得與會學者專家認同，反而才讓全案「活起來」 。