全台最高天然耶誕樹 惠蓀林場今晚點亮希望之樹
惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾點綴出全台最高的天然耶誕樹，並命名為「希望之樹」，將於今晚正式點燈，周圍連結步道也將營造出浪漫燈海，除陪伴遊客歡度耶誕、跨年，還持續到明年春節、元宵節。
中興大學惠蓀林場表示，每年耶誕節前夕，希望之樹點燈就在這歲末時刻隆重登場，而「2020希望之樹感恩點燈活動」是以園內7棵台灣杉組成的聖誕樹，在寒冬中的溫馨森林內，搭配仁愛鄉原住民慶祝舞蹈、牧師，帶領眾人一同祈福及詩歌歌頌中點亮希望，為迎接下個年度而閃亮。
惠蓀林場並說，希望之樹每個周五、周六傍晚5時30分定時點亮，點燈活動將持續至元宵節，此外，園內冬天養生首選的泡湯，在園區就能享受，能高山莊湯屋、小木屋或梧桐山莊的泡湯浴池，水源取自林場北港溪湧泉，是溫暖身心和促進健康的好選擇。
遊客只要在108年12月20日至109年2月8日入住惠蓀林場，前來設有溫泉，能高山莊湯屋、小木屋或梧桐山莊的泡湯浴池，皆能免費索取希望小樹苗，精心挑選居家美化首選的茶花、桂花等苗木，讓遊客歲末寒冬之際，暖身暖心還有滿滿收穫。詳情資訊請上惠蓀林場網站https://sites.google.com/huisun-nchu.com.tw/home。
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