親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

全台最高天然耶誕樹 惠蓀林場今晚點亮希望之樹

2019-12-20 15:21聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾點綴出全台最高的天然耶誕樹，並命名為「希望之樹」，將於今晚正式點燈，周圍連結步道也將營造出浪漫燈海，除陪伴遊客歡度耶誕、跨年，還持續到明年春節、元宵節

中興大學惠蓀林場表示，每年耶誕節前夕，希望之樹點燈就在這歲末時刻隆重登場，而「2020希望之樹感恩點燈活動」是以園內7棵台灣杉組成的聖誕樹，在寒冬中的溫馨森林內，搭配仁愛鄉原住民慶祝舞蹈、牧師，帶領眾人一同祈福及詩歌歌頌中點亮希望，為迎接下個年度而閃亮。

惠蓀林場並說，希望之樹每個周五、周六傍晚5時30分定時點亮，點燈活動將持續至元宵節，此外，園內冬天養生首選的泡湯，在園區就能享受，能高山莊湯屋、小木屋或梧桐山莊的泡湯浴池，水源取自林場北港溪湧泉，是溫暖身心和促進健康的好選擇。

遊客只要在108年12月20日至109年2月8日入住惠蓀林場，前來設有溫泉，能高山莊湯屋、小木屋或梧桐山莊的泡湯浴池，皆能免費索取希望小樹苗，精心挑選居家美化首選的茶花、桂花等苗木，讓遊客歲末寒冬之際，暖身暖心還有滿滿收穫。詳情資訊請上惠蓀林場網站https://sites.google.com/huisun-nchu.com.tw/home。

南投惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾出全台最高的...
南投惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾出全台最高的天然耶誕樹，今晚點亮。圖／惠蓀林場提供
分享
南投惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾出全台最高的...
南投惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾出全台最高的天然耶誕樹，今晚點亮。圖／惠蓀林場提供
分享
南投惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾出全台最高的...
南投惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以五彩繽紛的LED燈泡，裝飾出全台最高的天然耶誕樹，今晚點亮。圖／惠蓀林場提供
分享

元宵節北港原住民

延伸閱讀

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

桃園龍潭菱潭街「甜蜜的愛」甜筒耶誕樹吸睛

彰化田尾聖誕嘉年華 耶誕樹、花車吸睛

影／身價近5億！全球最貴耶誕樹 頂級珠寶看到...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「捷運到彰化」觸礁誰搞軌？縣、市互指責任在對方

2019-12-20 16:07

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 耶誕夜封閉3天

2019-12-20 15:46

台中跨年獨家雙主場 憲哥開唱徐佳瑩陪倒數

2019-12-20 15:15

影／彰化月影燈季 八卦山亮起來

2019-12-20 14:26

訴訟程序視訊諮詢服務 台中高分院與南投縣民今連線

2019-12-20 13:43

租房子大不易？租屋博覽會28日台中登場

2019-12-20 12:28

最美花海仙境在台中！ 波斯菊花海浪漫綻放

2019-12-20 11:43

秋冬國旅補助延長 台中業者合推8條旅遊路線搶客

2019-12-20 11:40

影／參加彰化元旦升旗 穿鼠裝有禮物拿

2019-12-20 11:19

年終送暖！建商送救護車、改裝到宅沐浴車助弱勢

2019-12-20 10:22

影／先睹為快！彰化月影燈季冬至登場 八卦山亮起來

2019-12-20 09:03

家扶天使樹募得550份禮物 寒冬送暖物資卻差40萬元

2019-12-20 07:38

二林鎮「農民直銷站」吃得安心 小農自行定價可溯源

2019-12-20 07:25

看問題／電眼+人眼 才能有效防堵亂丟垃圾

2019-12-19 23:48

中部電眼執法 亂丟垃圾、空汙減少

2019-12-19 23:46

名人講堂 蔡詩萍明台中分享「說愛」

2019-12-19 23:35

南投護偏鄉健康 在社區可健檢

2019-12-19 23:31

影／彰化火車站 人車常一團亂 公所元旦前整頓動線

2019-12-19 20:41

霧峰林家私塾蓉鏡齋 九二一災後今重建完成

2019-12-19 18:37

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52

穿山甲也有逃生梯 暨南大學出招護校園生態

2019-12-19 15:52

南投唯一販售生前契約 冠遠人文未符規定停售

2019-12-19 12:49

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

2019-12-20 10:39

南迴公路台東段新線將通車 屏東段拓寬還要再等10年

2019-12-19 18:22

影／掃地機器人離家出走 民眾PO文協尋終於平安返家

2019-12-19 17:09

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52

高雄港邊真有摩天輪！JETS嘉年華40項遊戲設施來了

2019-12-20 07:34

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

報乎你知！12月21日台南市耶誕跨年活動將交管

2019-12-19 17:32

抒解金門航線缺口 縣府找百麗航運加開台金線

2019-12-19 19:46

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

2019-12-19 17:31

梨山花蓮飯店結盟拚觀光 破盤一晚3300飽覽山脈風光

2019-12-19 19:20

捷運綠線延伸大溪 讓大溪公共運輸更便利完整

2019-12-19 17:03

蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工

2019-12-19 16:49

基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52

影／彰化火車站 人車常一團亂 公所元旦前整頓動線

2019-12-19 20:41

頭城鎮長被羈押停職 宜蘭縣府派參議呂莉莉代理

2019-12-20 10:30

老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10

台南工策會遭爆要20名員工遞辭呈 黃偉哲：非市府本意

2019-12-20 11:23

台東縣6千餘公頃山坡土地解編 助於地方發展

2019-12-19 16:34

2020台灣燈會未開幕 副燈區燈組竟慘遭破壞

2019-12-19 19:22

冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

2019-12-19 17:13

行經台南山區注意！ 玉井再增設固定測速照相機

2019-12-20 10:21

嘉市推「旅行玩嘉」APP 歲末還有8元促銷活動

2019-12-19 23:06

霧峰林家私塾蓉鏡齋 九二一災後今重建完成

2019-12-19 18:37

台南應大藝術學院前院長張龍雲過世 捐贈珍藏書籍樂譜

2019-12-19 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top