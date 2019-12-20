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台中跨年獨家雙主場 憲哥開唱徐佳瑩陪倒數

2019-12-20 15:15聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

迎接2020，台中跨年晚會雙主場，分別在后里麗寶樂園、太平運動場舉行。今年請來5位女神徐佳瑩、王心凌、楊丞琳、安心亞與曾沛慈，還有金曲歌王歌后翁立友、詹雅雯、江惠儀。綜藝天王吳宗憲不拿主持棒，跨年獨家開唱獻給台中。

「嗨玩台中」跨年晚會后里場請出女神壓鎮，獨家在台中跨年的有LaLa徐佳瑩陪倒數計時，還有王心凌也獻出獨家表演，還有楊丞琳、安心雅與曾沛慈，總共5位女神在后里陪跨年；還有創作歌手蕭秉治、嘻哈歌手高爾宣表演。

后里場壓軸演出還有綜藝天王吳宗憲、流行歌王畢書盡跨年開唱，市府表示，現場搭配300台無人機，打造600秒燈光展演秀，以夜空為畫布彩繪圖案。今年雙主場首度移師太平，請出金曲歌王、歌后演出，有詹雅雯、翁立友、江惠儀、荒山亮等人。

新聞局長黃國瑋說，跨年晚會后里場、太平場周邊進行交管，市府派出230台接駁車，后里場從后里國小、神岡停車場、豐原火車站與秋紅谷往返，太平場在太平停車場安排交通接駁。

市府表示，跨年當天台鐵將加開區間車班次，市民可搭火車前往后里，再轉接駁車到后里現場；市區公車也會延後收班，歡迎多加利用。台中跨年晚會資訊請上官網查詢，網址：www.newyear2020taichung.com.tw。

台中跨年晚會雙主場，后里場請來創作歌手蕭秉治（右二），太平場有金曲歌王翁立友（左...
台中跨年晚會雙主場，后里場請來創作歌手蕭秉治（右二），太平場有金曲歌王翁立友（左二）。記者洪敬浤／攝影
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跨年晚會停車場麗寶樂園

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