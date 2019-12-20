租房子大不易？租屋博覽會28日台中登場

房價高，租金也持續上漲，政府推動包租代管服務，要紓解住屋需求，不過上路迄今，首年目標為媒合1萬戶，最後只達成約4成。租賃公會28日上午11點在台中草悟道舉行租屋博覽會，有闖關活動，也有租屋法律諮詢，讓房東與房客了解自身權益，也避免租屋糾紛。

蔡英文總統上任後，宣布8年內推動社會住宅12萬戶，推動包租代管媒合8萬戶，包租代管推動進入第二年，但首年成績只達成4成。中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰說，包租代管對房東有很多優惠，但多數人仍在觀望，首年媒合件數才偏低。

鄭俊杰說，房東出租房屋最怕遇到「歹厝咖」，拖欠房屋、破壞房屋設施，甚至在屋內吸毒拉K等，都讓房東傷透腦筋；透過包租代管，由領有證照的租賃管理人員處理，可幫忙過濾房客，也降低管理麻煩，也確保房屋不會拖欠。

鄭俊杰說，房東加入包租代管，最怕收房租被課稅，政府推動相關優惠，所得稅減免，每戶每月減免額度為1萬元，若房租低於1萬元等於免稅；各地方政府的房屋稅、地價稅適用自用住宅稅率，可替房東省稅金。

政府也提供加入包租代管的房東，每年每戶有1萬元修繕補助，可汰換老舊的熱水器、冷氣或粉刷房屋，另外還有保險補助，每年每戶有3500元額度，降低租屋造成的風險。