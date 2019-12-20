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最美花海仙境在台中！ 波斯菊花海浪漫綻放

2019-12-20 11:43聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

冬季賞花不用捨近求遠，最美花海仙境在台中！適逢大波斯菊盛開季節，台中市府建設局巧妙搭配，在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景設計搭配幾何與棒棒糖圖形，帶來耳目一新的最夯打卡景點，並為即將到來的2020台灣燈會揭開序幕。

台中市府建設局長陳大田表示，后里環保公園正值花期，到明年1月中旬為最佳賞花時節，歡迎想要感受粉色浪漫的民眾，前來后里環保公園賞花，只要站在花海旁的小山丘觀賞點，就能鳥瞰花海全景，也可以選擇漫步在環狀步道，感受愜意氛圍。

陳大田說，后里環保公園總面積17公頃，前身為垃圾掩埋場，經市府團隊積極推動環保復育計畫後，成功轉型為兼具環保、生態、教育等多元價值的公園，並解決沼氣、土壤不佳等問題；加上市府每年搭配季節性景觀花海，以及可愛的棒棒糖花海，用心刻畫花海地景藝術，已成為台中市重要的花海景觀示範區，未來將陸續增設遊客中心、友善步道等設施，完善公園硬體設備。

陳大田也提醒，請民眾賞花拍照時，要注意自身安全不推擠，也請勿任意踩踏波斯菊。后里花海過後，2020台灣燈會將接力於后里花博園區璀璨登場，歡迎全國民眾前來賞燈遊玩。

台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景...
台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景設計搭配幾何與棒棒糖圖形，帶來耳目一新的最夯打卡景點。圖／台中市政府提供
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台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景...
台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景設計搭配幾何與棒棒糖圖形，帶來耳目一新的最夯打卡景點。圖／台中市政府提供
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台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景...
台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃大波斯菊，打造粉白色浪漫花海，更以地景設計搭配幾何與棒棒糖圖形，帶來耳目一新的最夯打卡景點。圖／台中市政府提供
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賞花台灣燈會台中市

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