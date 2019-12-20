年終送暖！建商送救護車、改裝到宅沐浴車助弱勢

聯聚建設總經理王于娟（左）代表聯聚建，捐一輛加護型救護車給童綜合醫院。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市建商年終送暖，聯聚建設捐贈童綜合醫院加護型救護車一輛，為台中海線緊急醫療救護網再添一生力軍，守護居民的健康；富宇慈善基金會與永信社福基金會合作改裝設備老舊的到宅沐浴車，讓更多失能老人可以洗舒服熱水澡；雅豐房屋不動產團隊連3年舉辦雅豐盃慈善公益健走，今年以「您來運動、雅豐就為您捐100元」為號召，吸引3千人響應，捐出30萬元嘉惠神岡、大雅弱勢族群。

聯聚建設總經理王于娟說，感念緊急醫療護救人員在第一時間搶救病患生命，救護車是緊急醫療、院際轉診等必須的交通工具，每次出勤多為急迫的救命任務。聯聚盡一份心力捐贈加護型救護車，盼能拋磚引玉，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落。

院方表示，童綜合醫院設立24小時兒科急診，必須因應大量的轉診需求，不僅為海線居民服務，更多來自四面八方的緊急救護，聯聚建設所捐贈的加護型救護車，除了到院前緊急醫療功能外，還配備有軍用高規格的ZOLL多功能生理監視電擊器等設備，為捍衛大眾的生命與健康添加助力。

王于娟指出，聯聚建設長期投入公益，包括臘八粥結緣，為福田戶提供物資與福田金、贊助寒士尾牙、贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈、認養100名柬埔寨貧童、助屋頂坍塌的大甲阿嬤把家蓋回來、贊助I-Pad協助新住民語言學習，以及捐贈警車等。

富宇慈善基金會執行長張宇承指出，富宇由建築起家，長期關懷弱勢，盼透過改裝後的到宅沐浴車，嘉惠更多長者，每月提升服務量平均達210人次。